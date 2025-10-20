Falta de combustible: el presidente electo de Bolivia dijo que pedirá ayuda a Argentina

Rodrigo Paz Pereira afirmó que empezó a dialogar con “países amigos” para resolver la crisis que afecta a su país.

Hoy 21:02

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, anunció este lunes que reanudará relaciones con Estados Unidos y que pedirá ayuda a países amigos, como la Argentina, para paliar la crisis de los combustibles.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“En el caso puntual de Estados Unidos (...), esa relación se va a retomar”, aseguró Paz, de 58 años, en su primera conferencia de prensa tras su triunfo en el balotaje del domingo.

Los vínculos diplomáticos bilaterales están rotos desde 2008 durante el gobierno del izquierdista Evo Morales.

El mandatario electo asumirá el poder el 8 de noviembre tras ganar el balotaje de este domingo al postulante de derecha Jorge Tuto Quitoga.

Bolivia pedirá ayuda a la Argentina

El ganador de la segunda vuelta presidencial de Bolivia afirmó que mantuvo acercamientos con “países amigos” como Estados Unidos, Brasil, la Argentina, Uruguay y Paraguay para buscar su apoyo en la solución de la crisis de combustibles que enfrenta el país.

Te recomendamos: El nuevo presidente de Bolivia heredará un país en recesión, alta inflación y escasez de dólares

En una rueda de prensa, Paz reveló que estuvo “dialogando especialmente con Estados Unidos” y con otros “países amigos”. El objetivo, según dijo, es que “a partir del 8 o 9 de noviembre” se puedan resolver la falta de diésel y nafta en el país.

“Estamos coordinando de la mejor manera que llegue ese tan necesario hidrocarburo vinculado a la gasolina y al diésel, para poder a partir de ello poder darle tranquilidad a la población”, señaló.

Desde principios de 2023, Bolivia vive una situación económica compleja por la falta de dólares, el desabastecimiento de combustible y una inflación acumulada de 16,92%. Analistas estiman que estos son síntomas de una crisis por el agotamiento del modelo del los Gobiernos liderados por el izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).

Paz ganó la segunda vuelta con el 54,61% de la votación, frente a un 45,39% obtenido por el exmandatario derechista Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), según el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), con el 97,86% de las actas computadas.