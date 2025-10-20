Cónclave en Alpine tras la polémica por el sobrepaso de Colapinto a Gasly

La escudería organizó una reunión para este martes luego del episodio que protagonizó el argentino en el GP de Estados Unidos, cuando desobedeció una orden del equipo y pasó a su compañero.

Hoy 21:55

El sobrepaso de Franco Colapinto a su compañero Pierre Gasly en el Gran Premio de Estados Unidos generó revuelo interno en Alpine, que decidió convocar una reunión este martes para analizar el episodio ocurrido en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

El piloto argentino desobedeció las órdenes del equipo y adelantó al francés en las vueltas finales de la competencia. Tras la carrera, Colapinto explicó su accionar: “Teníamos bastante más ritmo en el último stint. Bortoleto venía muy cerca, atacando fuerte. Pierre iba muy lento y me estaba frenando. Creo que lo mejor era que yo estuviera adelante”. Sin embargo, su maniobra no cayó bien puertas adentro de la escudería.

Según informó Carburando, Alpine analizará lo sucedido en una reunión interna con todos los involucrados, a días del Gran Premio de México, que se disputará este domingo 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Tras la competencia en Austin, Colapinto mantuvo un breve encuentro con su ingeniero Stuart Barlow y con Flavio Briatore, asesor principal del equipo, aunque no trascendieron detalles.

El director general de Alpine, Steve Nielsen, expresó públicamente su malestar: “Cualquier instrucción del muro es definitiva, y estamos decepcionados de que eso no se respetó. Es algo que vamos a revisar y manejar internamente”.

Si bien Briatore evitó hacer comentarios, todo indica que el argentino recibirá solo un “tirón de orejas” y no una sanción formal. La situación se da en medio de la incertidumbre sobre el futuro de Colapinto en la Fórmula 1, aunque dentro del equipo confían en que continuará como piloto titular en 2026, compartiendo equipo con Gasly.