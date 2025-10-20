Adorni aseguró que LLA ganará el domingo y se acomodará el mercado: “El riesgo electoral va a desaparecer”

A seis días de las elecciones legislativas, el portavoz presidencial se mostró optimista. Además adelantó que habrá cambios en el Gabinete pero que los definirá el Presidente.

Hoy 22:00

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, se mostró optimista a una semana de las elecciones legislativas nacionales y habló sobre la polémica frase de Donald Trump sobre Argentina.

"Estamos con muchas expectativas. Queremos que pase ya. Nosotros siempre estamos para ganar, vamos a ser los amplios ganadores del domingo. Que el peronismo cuente los votos como quieran", expresó en diálogo con TN.

Y afirmó: "El riesgo electoral va a desaparecer el lunes, el ruido generado por la mala política de este último mes. El lunes vamos a estar en un país mejor".

En esa línea, remarcó: "Nosotros estamos haciendo las cosas correctas. Si vos querés votar las cosas incorrectas que te van a dejar en una hiperinflación, aislados del mundo y con un mar de pobres, andá y vota al kirchnerismo. Nosotros no negamos la realidad. Estamos trabajando en consecuencia para solucionarlo. Atacamos la inflación, bajamos 20 puntos la pobreza. ¿Alcanza? No, no alcanza".

A su vez, adelantó que habrá cambios en el Gabinete pero que los definirá Milei y dijo: "El Presidente dijo que Santiago Caputo podría tener un rol más formal".

En otro pasaje de la entrevista, Adorni se refirió a los dichos del presidente norteamericano, en los que afirmó que "Argentina se está muriendo": "Es muy fuerte si lo sacás de contexto, pero le está hablando a su gente. ¿Si realmente pensara que Argentina es un país que se está muriendo, le das un apoyo de US$40.000 millones?".