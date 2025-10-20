Adorni aseguró que LLA ganará el domingo y se acomodará el mercado: “El riesgo electoral va a desaparecer”

A seis días de las elecciones legislativas, el portavoz presidencial se mostró optimista. Además adelantó que habrá cambios en el Gabinete pero que los definirá el Presidente.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, se mostró optimista a una semana de las elecciones legislativas nacionales y habló sobre la polémica frase de Donald Trump sobre Argentina.
"Estamos con muchas expectativas. Queremos que pase ya. Nosotros siempre estamos para ganar, vamos a ser los amplios ganadores del domingo. Que el peronismo cuente los votos como quieran", expresó en diálogo con TN.
Y afirmó: "El riesgo electoral va a desaparecer el lunes, el ruido generado por la mala política de este último mes. El lunes vamos a estar en un país mejor".
En esa línea, remarcó: "Nosotros estamos haciendo las cosas correctas. Si vos querés votar las cosas incorrectas que te van a dejar en una hiperinflación, aislados del mundo y con un mar de pobres, andá y vota al kirchnerismo. Nosotros no negamos la realidad. Estamos trabajando en consecuencia para solucionarlo. Atacamos la inflación, bajamos 20 puntos la pobreza. ¿Alcanza? No, no alcanza".
A su vez, adelantó que habrá cambios en el Gabinete pero que los definirá Milei y dijo: "El Presidente dijo que Santiago Caputo podría tener un rol más formal".
En otro pasaje de la entrevista, Adorni se refirió a los dichos del presidente norteamericano, en los que afirmó que "Argentina se está muriendo": "Es muy fuerte si lo sacás de contexto, pero le está hablando a su gente. ¿Si realmente pensara que Argentina es un país que se está muriendo, le das un apoyo de US$40.000 millones?".