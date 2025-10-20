Robo en el Louvre: un turista filmó el momento en que uno de los ladrones rompía una vitrina

Mientras continúa la investigación por el robo de joyas históricas en el Museo del Louvre, salió a la luz un video grabado por un visitante que captó a uno de los delincuentes en plena acción. El museo sigue cerrado y las autoridades buscan a un grupo comando de cuatro personas.

Hoy 23:03

El robo que conmocionó a Francia y al mundo del arte sumó en las últimas horas un nuevo elemento: un video grabado por un turista dentro del Museo del Louvre muestra el preciso momento en que uno de los ladrones rompía una vitrina para sustraer joyas de incalculable valor.

Las imágenes, difundidas por el canal local BFM TV, duran apenas unos segundos y muestran a un hombre vestido con un chaleco amarillo golpeando una vitrina en la Galería Apolo, donde se exhiben las joyas de la corona francesa. Al fondo, se observa a visitantes corriendo en medio de la evacuación.

El video es la primera evidencia visual del ataque ocurrido el domingo pasado, aunque hasta el momento no hay detenidos ni identificados. Según la fiscal de París, Laure Beccuau, el robo fue ejecutado por un comando de cuatro personas, que logró ingresar al museo fingiendo ser obreros. “El operativo duró apenas siete minutos y no hubo heridos”, precisó.

De acuerdo con la investigación, los delincuentes usaron un montacargas para acceder directamente a la sala y portaban pequeñas motosierras para romper las vitrinas. Tras cometer el robo, huyeron en motocicletas de gran cilindrada, con los rostros cubiertos.

El presidente Emmanuel Macron se pronunció en la red X y prometió que “las obras serán recuperadas y los autores llevados ante la justicia”. El Museo del Louvre, por su parte, permanecerá cerrado al público al menos hasta el martes, mientras continúan las pericias en el lugar.

Las joyas robadas

El Ministerio de Cultura francés confirmó que ocho joyas fueron sustraídas, todas pertenecientes al siglo XIX. Durante la huida, los asaltantes perdieron la corona de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, la cual fue encontrada más tarde cerca del museo. El valioso objeto, decorado con 1.354 diamantes y 56 esmeraldas, está siendo examinado para verificar su estado.

Entre las piezas robadas figuran el collar de zafiros de la reina María Amelia y la reina Hortensia, compuesto por ocho zafiros y 631 diamantes, y el collar de esmeraldas de María Luisa, con 32 esmeraldas y 1.138 diamantes. También desapareció la diadema de la emperatriz Eugenia, formada por casi 2.000 diamantes.

La policía francesa analiza los videos de seguridad y las grabaciones compartidas por turistas para reconstruir los movimientos del grupo comando. Las autoridades no descartan que detrás del golpe haya una organización criminal internacional especializada en arte y antigüedades.