Elías Suárez ratificó su compromiso con la producción y la industrialización de la materia prima

El candidato a gobernador por el Frente Cívico por Santiago mantuvo un encuentro con productores agropecuarios del departamento Robles, donde destacó la importancia de fortalecer la producción local, mejorar el uso del agua, el suelo y la genética, e impulsar agencias de desarrollo territorial.

Hoy 23:10

El candidato a gobernador por el frente Cívico por Santiago, Elías Suárez, se reunió con productores agropecuarios del departamento Robles.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En su mensaje, expresó su compromiso con la producción agropecuaria, dijo que era fundamental atender correctamente las variables productivas, tales como el suelo para el cultivo y el agua para riego, el manejo del laboreo (para la siembra, la limpieza de malezas y la cosecha) y la genética de la semilla y de las especies para la producción ganadera.

Así como también en darle valor a la materia prima, priorizando las inversiones en la producción de herramientas agrícolas, la elaboración de alimentos balanceados y servicios tecnológicos para la producción.

Dijo que para el apoyo a los productores, las Agencias de Desarrollo Territoriales, serán una gran herramienta.

Por otra parte mencionó otros ejes importantes de gestión como los servicios del Estado. Especialmente la educación, la capacitación en oficios, la salud y la seguridad. Sin dejar de lado las políticas sociales de atención a la discapacidad, la niñez y la familia, la prevención de adicciones y las políticas para la tercera edad.

Por último definió un perfil de Estado previsible y participativo, con un modelo de administración eficiente y con equilibrio presupuestario.