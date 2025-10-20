Imputaron a un profesor de 67 años que contactó a su alumna de 13 años: “Estoy re enamorado de vos”

El hombre fue imputado por grooming tras contactar a una menor con la supuesta finalidad de atentar contra su integridad sexual en la ciudad rionegrina de Cipoletti.

Los acontecimientos ocurrieron entre septiembre y noviembre de 2024 cuando el sindicado se habría hecho pasar por un joven para conversar con la víctima, quien era su alumna.

La fiscal del caso remarcó que “algunos mensajes fueron escritos en tercera persona y otros en primera” a raíz de que el implicado “decía ser el intermediario entre ambos jóvenes”.

Según las conversaciones, el hombre le aseguraba a la damnificada que “estaba re enamorado de vos, pongámonos las pilas para diciembre falta poco, vos me habías dicho tu cumple en febrero”.

La niña prestó testimonio en Cámara Gesell y dio cuenta de los hechos, a la vez que el teléfono celular perteneciente al imputado fue secuestrado y se comprobó que tenía el número agendado.

La Justicia de Garantías formuló cargos por el delito de grooming y dio un plazo de cuatro meses para la investigación.