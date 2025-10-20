Gerardo Zamora recibió el respaldo de miles de militantes

El gobernador dio un firme respaldo a la figura de Elías Suárez, "ya que tiene experiencia y capacidad y es el mejor garante de todo lo realizado, quien va seguir trabajando en la continuidad de nuestro proyecto”.

Hoy 23:13

El máximo referente del Frente Cívico por Santiago y candidato a senador nacional, Gerardo Zamora, encabezó este lunes por la tarde dos importantes plenarios, donde recibió el masivo respaldo de miles de dirigentes, militantes y vecinos.

El primer encuentro se desarrolló en el Club de Maestros de la ciudad Capital, con dirigentes de los circuitos 8, 8A y 8B; y el segundo en el Club Villa Hortensia con representantes de los circuitos 7 y 7 C.

El candidato a senador instó a los fiscales de mesa, encargados de escuelas, fiscales generales y a la militancia en general a que salgan y se reúnan con la gente para explicar el nuevo sistema de votación.

El gobernador dio un firme respaldo a la figura de Elías Suárez, "ya que tiene experiencia y capacidad y es el mejor garante de todo lo realizado, quien va seguir trabajando en la continuidad de nuestro proyecto”, expresó ante la multitud que anticipó un rotundo triunfo en las elecciones del domingo 26.

Antes de despedirse, Zamora agradeció a cada uno de los santiagueños que acompañan este proyecto y en su nombre, de Elías Suárez, y de todos los que integran el Frente Cívico por Santiago.