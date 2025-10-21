Multitudinario festejo por el Día de la Madre en Colonia El Simbolar

Con gran éxito y una masiva participación, la comunidad celebró la fecha en el Complejo Cultural y Recreativo Municipal, en una jornada colmada de emoción, alegría y compañerismo.

Hoy 00:39

El comisionado municipal, profesor Ángel Iñíguez, expresó su satisfacción por la amplia convocatoria y destacó el clima familiar que se vivió durante toda la tarde, donde las risas, los mates y los bingos se combinaron con sorteos, juegos y numerosas sorpresas preparadas especialmente para agasajar a las madres.

Durante el encuentro, la secretaria tesorera, Valle Pérez, dirigió unas palabras de reconocimiento a todas las madres de la localidad, resaltando su rol esencial dentro de la familia y la sociedad.

“El municipio siempre piensa en ustedes, en brindarles espacios de encuentro y celebración, porque son el corazón de cada hogar”, expresó emocionada.

A su turno, Ángel Iñíguez cerró la jornada con un afectuoso mensaje, extendiendo su saludo a las madres que no pudieron participar y recordando con cariño a aquellas que ya no están físicamente, pero permanecen en el recuerdo y el amor de sus hijos.

El jefe comunal subrayó además el compromiso del municipio con la promoción de actividades comunitarias que fortalezcan la unión, la inclusión y los valores familiares, pilares fundamentales para el crecimiento de Colonia El Simbolar.

Como cierre de la celebración, un grupo musical local ofreció un repertorio lleno de alegría y emoción, que hizo bailar y cantar a todos los presentes, coronando una tarde inolvidable para las familias de la comunidad.