Especialista en IA brindará una charla en Humanidades sobre los impactos en el mundo laboral

Hoy 01:41

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE invita a participar de la actividad “IA, cambio organizacional y rediseño del trabajo: reflexiones sobre productividad, cultura y empleo en la era digital”, que se realizará el miércoles 22 de octubre, a las 18 horas, en el SUM de la Facultad. La jornada ha sido declarada de Interés Académico por la Facultad y busca generar un espacio de reflexión sobre los impactos de la inteligencia artificial en el mundo laboral.

La capacitación estará a cargo de Esteban Mulki, Licenciado en Administración por la UNT, especialista en Gestión de Proyectos Tecnológicos Complejos, ex Delivery Director de Globant y actual docente investigador en la UNT. Su amplia trayectoria en gestión de proyectos tecnológicos y experiencia en entornos corporativos de alto nivel aportará un enfoque integral sobre cómo la IA transforma la organización del trabajo, los modelos de productividad y la cultura laboral.

La actividad será presentada por Carla Ferreyra, quien destacó la importancia de este tipo de espacios. “Es fundamental brindar capacitaciones abiertas que nos permitan comprender cómo la inteligencia artificial está modificando nuestras formas de trabajar y relacionarnos en el ámbito laboral. Estos encuentros nos ayudan a anticipar cambios, generar diálogo y fortalecer la comunidad universitaria frente a los desafíos de la era digital”, señaló al respecto.

La propuesta está dirigida a estudiantes, docentes, nodocentes y público en general interesado en profundizar en los impactos de la tecnología en el trabajo y la cultura organizacional. Los interesados pueden realizar su preinscripción haciendo click aquí.