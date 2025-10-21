Quimsa va por otra victoria ante el ascendido Racing de Chivilcoy en el estadio Ciudad

La Fusión se presenta esta noche desde las 22.10 ante su gente buscando volver a festejar en la Liga Nacional.

Hoy 08:20

Quimsa volverá a presentarse esta noche ante su público cuando, desde las 22:10, reciba en el Estadio Ciudad a Racing de Chivilcoy, en el marco de una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet 2025/2026. La Fusión intentará sumar su segunda victoria consecutiva para seguir prendida entre los protagonistas del torneo.

El equipo dirigido por Leandro Ramella viene de un contundente triunfo frente a Atenas de Córdoba por 102 a 66, en un partido donde mostró una marcada mejora colectiva. Con un récord de tres victorias y dos derrotas, los santiagueños ocupan actualmente el séptimo puesto de la tabla.

Del otro lado estará Racing de Chivilcoy, el recién ascendido que busca afirmarse en la élite del básquet argentino. El conjunto bonaerense llega con una marca de una victoria y cuatro caídas al estadio Ciudad. En su última actuación, perdió por 78 a 77 ante Unión de Santa Fe.

Quimsa intentará volver a festejar en casa ante un equipo que buscará sorprenderlo y dar el golpe en Santiago.