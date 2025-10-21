En vivo: Quimsa va por otra victoria ante el ascendido Racing de Chivilcoy en el estadio Ciudad

La Fusión se presenta esta noche desde las 22.10 ante su gente buscando volver a festejar en la Liga Nacional.

Hoy 23:55

Quimsa volverá a presentarse esta noche ante su público cuando, desde las 22:10, reciba en el Estadio Ciudad a Racing de Chivilcoy, en el marco de una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet 2025/2026. La Fusión intentará sumar su segunda victoria consecutiva para seguir prendida entre los protagonistas del torneo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO