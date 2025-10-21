Así lo consideró en su columna de este martes el licenciado Osvaldo Granados, en una semana atravesada por la expectativa de las elecciones de este domingo.

En su columna de este martes, el licenciado Osvaldo Granados analizó la situación económica y política del país en una semana marcada por la expectativa ante las elecciones del próximo domingo.

“¿Cuántas crisis preelectorales tuvimos a lo largo de la historia? Hay un patrón: corridas cambiarias, angustias, y para la gente comprar dólares para ser como tener la entrada al arca de Noé. Nos acostumbramos a hacer eso ante cierta incertidumbre”, señaló Granados, quien consideró que la reciente ayuda de Estados Unidos contribuyó a estabilizar la situación cambiaria, evitando que el dólar alcanzara el techo de la franja establecida.

El analista advirtió que “el mayor problema del gobierno es la gestión política, no tanto la económica”. En su visión, el oficialismo “pensó que podía hacerlo todo solo, despreciando la ayuda del PRO, al que creían haber absorbido”. Según explicó, el Gobierno “vuelve ahora a la oposición dialoguista” para avanzar con reformas impositivas, laborales y jubilatorias, mientras que “del otro lado, el kirchnerismo mantiene una posición dura, antimercado y anticapitalista, abrazándose a Venezuela, algo que no resulta positivo desde el punto de vista electoral”.

Granados también se refirió a la situación de los mercados: “Los bonos subieron, el dólar también y la bolsa se mantuvo equilibrada. Se firmó el swap con el Tesoro de los Estados Unidos, y Milei dijo que será para pagar deuda, pero para usarlo hay que pedir permiso”.

No obstante, señaló que en la economía real “todo está difícil porque la gente está ahorrando a la espera de lo que ocurra el domingo”. Agregó que, en comparación con el año pasado, “la economía sigue arriba, pero mes a mes está descendiendo”, afectada por la incertidumbre política que “bajó la intensidad del consumo”.

Por último, destacó un aspecto positivo: el crecimiento sostenido de la economía del conocimiento, donde “283.500 personas ya están trabajando, muchas desde sus casas y para el exterior”. Según Granados, el sector “exportó 10 mil millones de dólares y se ha convertido en el tercero en importancia para el país, después de la energía y el campo”.