Tragedia en Córdoba: una adolescente de 16 años murió mientras almorzaba en su casa

Según relató su padre, la joven se descompensó repentinamente mientras comía. Ocurrió en barrio General Savio.

Hoy 09:46

Una adolescente de 16 años falleció el domingo por la tarde luego de sufrir una descompensación en su vivienda de barrio General Salvio, en la ciudad de Córdoba.

Según informaron fuentes policiales, la joven se desvaneció mientras comía y fue asistida de inmediato por su familia, que dio aviso a la Policía sobre la situación.

Un móvil la trasladó de urgencia al dispensario de barrio Juan Pablo Segundo, donde los médicos constataron que ya no presentaba signos vitales al momento de su ingreso.

De acuerdo con el testimonio de su padre, la menor se encontraba almorzando cuando perdió el conocimiento. Por el momento, las causas del deceso no fueron determinadas.

Se aguardan los resultados de la autopsia para esclarecer el hecho. Este deceso se suma a una serie de muertes adolescentes en las últimas semanas, en varios de los casos de forma súbita, cuando realizaban tareas cotidianas o deportivas.