Insólito: hizo un baby shower y fingió el parto, pero todo era una mentira con una muñeca

La mujer engañó a su familia con una muñeca Reborn y fue descubierta por su madre tras meses de farsa.

Hoy 10:18

Una joven escocesa de 22 años engañó a su familia y amigos al fingir un embarazo y simular el nacimiento de una hija que, en realidad, era una muñeca. El insólito caso fue protagonizado por Kira Cousins, quien incluso recibió costosos regalos, organizó un baby shower y compartió falsas ecografías.

El episodio ocurrió en la ciudad de Airdrie, en Escocia, donde Kira se presentó ante sus allegados como madre primeriza de una niña llamada Bonnie-Leigh Joyce. Para sostener la mentira, utilizó una barriga prostética e incluso afirmó a una amiga que la supuesta bebé, llamada Bonnie-Leigh, había muerto.

La puesta en escena incluyó una fiesta de revelación de género, fotos del parto y la organización de un “baby shower”, donde recibió regalos por cientos de libras esterlinas.

Kira incluso publicó el supuesto peso de la bebé al nacer: 2,3 kg, y hasta afirmó haber dado a luz sola el 10 de octubre. Todo formaba parte de un elaborado engaño que nadie sospechó hasta el final.

La verdad se reveló cuando la madre de Kira entró en su habitación a mediados de octubre y encontró a “Bonnie-Leigh” —una muñeca Reborn— escondida entre sus pertenencias.

“En mis propias palabras, aclaremos esto. Estaba en la cama cuando mi madre entró en mi habitación y descubrió que era una muñeca”, escribió Kira en un video publicado en TikTok el pasado 16 de octubre, donde reconoció que toda su familia la enfrentó tras conocer la verdad.

Antes de que se descubriera el fraude, algunos allegados ya habían comenzado a sospechar. La amiga de Kira, Neave McRobert, contó al Daily Record que el supuesto bebé nunca había llorado y que la joven no permitía que nadie lo tocara, alegando que estaba delicado de salud.

En medio de las dudas, incluso recibió un mensaje impactante de Cousins: “Bonnie-Leigh murió”, le escribió la joven en un intento por sostener la mentira, según detalló McRobert al medio escocés.

El hombre al que Kira señalaba como padre también fue engañado durante meses. Creyó que tenía una hija de seis días hasta que descubrió que se trataba de una muñeca. Sus propios conocidos la describieron como una “mentirosa en serie” por haber manipulado emocionalmente a su entorno durante tanto tiempo.

Según informó el Daily Record, Kira anunció que este martes 21 de octubre realizará un vivo en Instagram a las 16:00 (hora local) con el objetivo de “explicar sus acciones” y “pedir disculpas” tras el escándalo.