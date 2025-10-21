Bessent volvió a respaldar el salvataje: “No queremos otro estado fallido en América Latina”

El secretario del Tesoro de Estados Unidos defendió el swap con la Argentina en medio de las críticas de los demócratas, que exigen que se revele los detalles del plan de asistencia.

El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, defendió el swap de US$20.000 millones con la Argentina, ante las críticas de los demócratas: “No queremos otro estado fallido en América Latina”.

El funcionario estadounidense, uno de los principales del republicano Donald Trump, volvió a respaldar al presidente Javier Milei, al plantear que revirtió “políticas económicas irresponsables”. Bessent envió el mensaje en su cuenta de X, previo a la apertura de los mercados y a cinco días para las elecciones nacionales legislativas del próximo domingo.

Bessent publicó: “La agenda económica ‘América Primero’ de Trump otorgó más de dos billones de dólares en recortes de impuestos para los estadounidenses de clase media, impuestos más bajos y menos burocracia para las pequeñas empresas, y la fortaleza en el escenario mundial para contrarrestar a nuestros adversarios y apoyar a nuestros aliados”.

El funcionario volvió a respaldar al gobierno de Javier Milei: “Mientras trabajamos para estabilizar y asegurar el Hemisferio Occidental y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro, el Tesoro de Estados Unidos firmó un acuerdo de estabilización económica con el Banco Central de Argentina”.

Destacó “los esfuerzos de Milei para revertir las décadas de declive de su país, derivadas del izquierdismo radical del peronismo, son cruciales” y planteó: “La Argentina ahora tiene la oportunidad de alcanzar la libertad económica, y nuestro acuerdo de estabilización es un puente hacia un futuro económico mejor para Argentina, no un rescate”.

Además, dijo que Milei “se esforzó por revertir políticas económicas irresponsables anteriores, como el gasto excesivo, la irresponsabilidad fiscal y el endeudamiento imprudente”, y mencionó que “justo este mes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró su pleno apoyo al sólido programa económico de Argentina”.

El secretario del Tesoro de EE.UU. planteó: “No queremos otro estado fallido en América Latina, y una Argentina fuerte y estable como buena vecina está explícitamente en el interés estratégico de Estados Unidos”.

Finalmente, enfatizó que el presidente de Estados Unidos “lidera el camino en el Hemisferio Occidental” y que apoyan “los actuales planes de reforma del presidente Milei y su prudente estrategia fiscal para hacer que la Argentina vuelva a ser grande”.