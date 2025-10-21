Milei confirmó cambios en el Gabinete, pero los condicionó al resultado de las elecciones

El Presidente confirmó que habrá modificaciones en su Gobierno para "lograr los objetivos de segunda generación".

Javier Milei confirmó que se vienen cambios en el Gabinete nacional pero evitó dar precisiones ya que, según adelantó, el resultado de las elecciones legislativas nacionales de este domingo será clave para definir las modificaciones.

"De cara al segundo tramo de este mandato voy a acomodar el Gabinete para lograr los objetivos de segunda generación", planteo el Presidente durante una entrevista con la TV Pública.

Y agregó: "El 26 a la noche con todos los números veré qué tipo de entramado necesito".

El pronunciamiento del Presidente, en la recta final de la campaña, se da cuando hay fuertes rumores de la salida del canciller Gerardo Werthein de la Cancillería y una fusión de los ministerios de Seguridad y Justicia, que dejaría afuera del equipo de gobierno a Mariano Cúneo Libarona.

A su vez, está en duda la continuidad del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y a esto se suma la salida obligada del vocero Manuel Adorni (legislador porteño electo), y los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri (candidatos a senadora y diputado nacional respectivamente).

"Soy bilardista a ultranza y tengo un contrato con los argentinos desde la campaña, hemos cumplido 99% de las promesas de campaña", dijo Milei al plantear que no le temblará el pulso para hacer lo cambios que considere necesarios tras los resultados que reciba de las urnas.