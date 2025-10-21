La oposición exige al Gobierno aplicar subas aprobadas para el Garrahan y las universidades

Advierten que el Ejecutivo aún no efectivizó los aumentos votados por el Congreso. Crece el malestar en el sector educativo y sanitario.

Hoy 12:22

El Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial la promulgación de las leyes que declaran la Emergencia Pediátrica, conocida como de financiamiento al Hospital Garrahan, y la que otorgó los fondos para las Universidades Nacionales, pero -al igual que con la Ley de Emergencia en Discapacidad- sin la ejecución presupuestaria.

"No hay excusas ni explicaciones que justifiquen que no se aplique una ley como tal fue aprobada”, dijo la diputada de Unión por la Patria (UxP), Cecilia Moreau, quien, junto a varios integrantes de su bancada, como Germán Martínez, Sergio Palazzo y Leandro Santoro, entre otros, presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo implemente de manera inmediata las leyes sancionadas por el Parlamento.

“Lamentablemente en los últimos tiempos el Poder Ejecutivo desconoce las facultades del Congreso y elabora novedosos y ridículos argumentos para evadir las obligaciones que desde este Poder se le imponen por imperio de la norma constitucional”, destacó la diputada Moreau en sus fundamentos.

La decisión del Gobierno se da en medio de las convocatorias realizadas por el Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a la oposición para lograr acuerdos en el tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto 2026.

Ayer, sectores de la oposición se reunieron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi. Los diputados les plantearon la necesidad de aplicar las tres leyes sancionadas por el Congreso: Emergencia en Discapacidad, Emergencia Pediátrica y Financiamiento a las Universidades. Horas después se conoció la decisión del presidente Javier Milei de promulgar, pero suspender la aplicación de las mismas.

Por otro lado, la oposición, a instancias de UxP y sectores de Democracia para Siempre y Encuentro Federal, dictaminaron, hace una semana, el pedido de interpelación con inicio de moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El dictamen está listo para llegar al recinto, de avanzar, con las mayorías especiales que indica la Constitución Nacional, y de lograr también, el aval del Senado, Francos deberá dejar su cargo al no contar con la confianza del Poder Legislativo.

No fueron las únicas expresiones que se conocieron desde el Parlamento, el diputado socialista Esteban Paulón denunció al Gobierno por abuso de autoridad, “ante el incumplimiento, el tiempo de la justicia, hoy ampliaremos la denuncia por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos contra el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Salud, Mario Lugones, y se sumará la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Las leyes están para cumplirse”.

Mientras que Pablo Yedlin (UxP), presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública dijo que, “con la firma de Guillermo Francos se publicó en el boletín Oficial la “suspensión ficta” de la Ley de Emergencia de salud infantil y de residencias nacionales, (Ley Garrahan). Abandonan a los niños más enfermos y a sus cuidadores. No lo vamos a permitir”, posteó el diputado de UxP".