¿Tenés gato?: estas plantas pueden ser un riesgo para su salud

Muchas plantas ornamentales son tóxicas para los felinos. Qué efectos producen y cómo actuar ante una posible intoxicación.

Hoy 12:30

Tener un gato en casa implica muchas responsabilidades, especialmente cuando se trata de plantas y jardinería. Aunque estos animales son independientes, pueden morder, lamer o ingerir partes de las plantas que encuentran, lo que a veces puede ser peligroso.

El contacto con algunas especies puede provocar intoxicaciones graves. Conocer qué plantas son tóxicas es fundamental para mantener a tu gato seguro.

Algunas plantas contienen sustancias que los gatos no pueden metabolizar, causando desde malestar digestivo hasta daño renal grave. Entre las más tóxicas se encuentran:

Lirio: comer hojas, pétalos, lamer el polen o beber agua del florero puede provocar insuficiencia renal letal en menos de tres días. Síntomas: babeo excesivo, náuseas y pérdida de apetito.

comer hojas, pétalos, lamer el polen o beber agua del florero puede provocar en menos de tres días. Síntomas: babeo excesivo, náuseas y pérdida de apetito. Eucalipto: los aceites esenciales de esta planta son tóxicos, ya que los gatos carecen de las enzimas hepáticas necesarias para procesarlos.

los aceites esenciales de esta planta son tóxicos, ya que los gatos carecen de las enzimas hepáticas necesarias para procesarlos. Laurel: contiene eugenol y otros aceites que pueden generar problemas digestivos e incluso obstrucciones estomacales.

contiene eugenol y otros aceites que pueden generar e incluso obstrucciones estomacales. Ficus: su ingesta puede causar náuseas y malestar estomacal .

su ingesta puede causar . Hortensia: al consumir hojas o flores, el gato puede sufrir malestar gastrointestinal, falta de coordinación y malestar general.

Los gatos suelen morder plantas por curiosidad, aburrimiento o juego, pero no saben distinguir entre especies seguras y peligrosas. Por eso es clave informarse antes de incorporar nuevas plantas al hogar y optar por alternativas que no representen riesgo para tu mascota.

Si notás síntomas como:

Salivación excesiva

Vómitos

Temblores

Dificultad para respirar

Consultá de inmediato a un veterinario. Llevar una muestra de la planta ingerida puede ayudar a identificar el tratamiento adecuado y salvar la vida del animal.