Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 OCT 2025 | 33º
X
Mascotas

¿Tenés gato?: estas plantas pueden ser un riesgo para su salud

Muchas plantas ornamentales son tóxicas para los felinos. Qué efectos producen y cómo actuar ante una posible intoxicación.

Hoy 12:30

Tener un gato en casa implica muchas responsabilidades, especialmente cuando se trata de plantas y jardinería. Aunque estos animales son independientes, pueden morder, lamer o ingerir partes de las plantas que encuentran, lo que a veces puede ser peligroso.

El contacto con algunas especies puede provocar intoxicaciones graves. Conocer qué plantas son tóxicas es fundamental para mantener a tu gato seguro.

Algunas plantas contienen sustancias que los gatos no pueden metabolizar, causando desde malestar digestivo hasta daño renal grave. Entre las más tóxicas se encuentran:

  • Lirio: comer hojas, pétalos, lamer el polen o beber agua del florero puede provocar insuficiencia renal letal en menos de tres días. Síntomas: babeo excesivo, náuseas y pérdida de apetito.
  • Eucalipto: los aceites esenciales de esta planta son tóxicos, ya que los gatos carecen de las enzimas hepáticas necesarias para procesarlos.
  • Laurel: contiene eugenol y otros aceites que pueden generar problemas digestivos e incluso obstrucciones estomacales.
  • Ficus: su ingesta puede causar náuseas y malestar estomacal.
  • Hortensia: al consumir hojas o flores, el gato puede sufrir malestar gastrointestinal, falta de coordinación y malestar general.

Los gatos suelen morder plantas por curiosidad, aburrimiento o juego, pero no saben distinguir entre especies seguras y peligrosas. Por eso es clave informarse antes de incorporar nuevas plantas al hogar y optar por alternativas que no representen riesgo para tu mascota.

Si notás síntomas como:

  • Salivación excesiva
  • Vómitos
  • Temblores
  • Dificultad para respirar

Consultá de inmediato a un veterinario. Llevar una muestra de la planta ingerida puede ayudar a identificar el tratamiento adecuado y salvar la vida del animal.

TEMAS cuidado

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. "Uniendo Pueblos" llega al corazón del sur santiagueño: Villa Ojo de Agua, la joya natural del interior
  2. 2. Termas: liberaron a exempleados por el robo de una caja fuerte a su exjefe
  3. 3. Imputaron a un profesor de 67 años que contactó a su alumna de 13 años: “Estoy re enamorado de vos”
  4. 4. Robo en el Louvre: un turista filmó el momento en que uno de los ladrones rompía una vitrina
  5. 5. Adorni aseguró que LLA ganará el domingo y se acomodará el mercado: “El riesgo electoral va a desaparecer”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT