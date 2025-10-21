¿Tenés gato?: estas plantas pueden ser un riesgo para su salud

Muchas plantas ornamentales son tóxicas para los felinos. Qué efectos producen y cómo actuar ante una posible intoxicación.
Tener un gato en casa implica muchas responsabilidades, especialmente cuando se trata de plantas y jardinería. Aunque estos animales son independientes, pueden morder, lamer o ingerir partes de las plantas que encuentran, lo que a veces puede ser peligroso.
El contacto con algunas especies puede provocar intoxicaciones graves. Conocer qué plantas son tóxicas es fundamental para mantener a tu gato seguro.
Algunas plantas contienen sustancias que los gatos no pueden metabolizar, causando desde malestar digestivo hasta daño renal grave. Entre las más tóxicas se encuentran:
Los gatos suelen morder plantas por curiosidad, aburrimiento o juego, pero no saben distinguir entre especies seguras y peligrosas. Por eso es clave informarse antes de incorporar nuevas plantas al hogar y optar por alternativas que no representen riesgo para tu mascota.
Si notás síntomas como:
Consultá de inmediato a un veterinario. Llevar una muestra de la planta ingerida puede ayudar a identificar el tratamiento adecuado y salvar la vida del animal.