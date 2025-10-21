Ya son más de 2300 los vecinos bandeños beneficiados con el proyecto “El futuro en tus manos”

Durante la ceremonia autoridades municipales felicitaron a los flamantes egresados y los incentivaron a seguir formándose para tener mejores oportunidades en el campo laboral.

Autoridades municipales realizaron, por sexta vez, la entrega de certificados a los vecinos que culminaron con éxito los talleres gratuitos del proyecto “El futuro en tus manos”, a cargo del área de Desarrollo Social de la municipalidad de La Banda.

El acto se realizó el lunes a la tarde, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Gimnasio Municipal, dónde estuvieron presentes autoridades del Ejecutivo Municipal, miembros del Honorable Concejo Deliberante y público en general.

Luego dos egresados por cada taller recibieron de forma simbólica los certificados correspondientes. El encuentro también contó con una feria de exposición donde cada taller mostró sus trabajos.

El proyecto “El futuro en tus manos” es una propuesta formativa orientada a brindar herramientas concretas a los ciudadanos para enfrentar la situación económica actual mediante el aprendizaje de diversos oficios.

Por lo tanto, ofrece una amplia variedad de talleres gratuitos, destinados a los vecinos interesados en adquirir conocimientos sobre un oficio que les permita desarrollar una actividad laboral independiente desde sus hogares o generar nuevos emprendimientos.

Los talleres que se desarrollaron en esta sexta edición del proyecto fueron, Primeros auxilios, a cargo de la Profesora Susana Rojas; Mecánica de motos, a cargo del Profesor Álvarez Adrián; Panadería y Repostería, a cargo del Profesor Figueroa Walter; Marroquinería, a cargo de la Profesora Bertazzoni Anahí.

Peluquería y barbería, a cargo de la Profesora Mansilla María José y el Profesor Ravel Ledesma; Corte y confección, a cargo de la Profesora Villareal Rita; Diseño y reciclado, a cargo de la Profesora Apesteguia Natalia; Tapicería, a cargo de la Profesora Butazzoni Anahí; Creando sueños: Atrapa sueños, a cargo de la Profesora Padilla Jimena, y Reparación de celulares, a cargo del Profesor Polzoni Franco