SANTIAGO DEL ESTERO | 21 OCT 2025
El municipio repudia los daños ocasionados a los desagües pluviales de la ciudad

Se ruega a los vecinos no arrojar escombros y basura que obstruyan la entrada de los mismos.

Hoy 14:13

La Secretaría de Obras Públicas de la municipalidad de La Banda intensifica los trabajos de limpieza y  acondicionamiento de desagües pluviales en diferentes puntos de la ciudad que se encontraban obstruidos por grandes cantidades de basura.

Comenzada la semana, personal municipal trabajó en el desagüe situado en la calle Paul Harris y Cejolao, que tenía daños en su infraestructura y se encontraba obstruido por escombros y residuos.

Los desagües de este tipo cumplen una función muy importante a la hora de drenar rápidamente el agua de lluvia. Por lo tanto, se pide a los vecinos no arrojar escombros y basura que obstruyan la entrada de los mismos.

