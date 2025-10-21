El CAMM Avenida realizó un taller sobre hidratación y salud renal en la Escuela Municipal N°1

En la oportunidad se proyectó el video educativo “Los hermanos riñones”, una narración animada que se viralizó en redes sociales por su mensaje emotivo y pedagógico.

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, desarrolló un taller educativo sobre hidratación y salud renal en la Escuela Municipal N°1, destinado a los alumnos de 3° grado, con el objetivo de concientizar desde la infancia sobre la importancia de cuidar los riñones y mantener hábitos saludables.

Durante la actividad, el equipo del CAMM N°7 del barrio Avenida proyectó el video educativo “Los hermanos riñones”, una narración animada que se viralizó en redes sociales por su mensaje emotivo y pedagógico.

La historia presenta a dos riñones como hermanos inseparables que trabajan juntos como una “planta purificadora” para mantener el cuerpo sano. Sin embargo, cuando su dueño no bebe suficiente agua, uno de ellos se sacrifica ante la sobrecarga, dejando un fuerte mensaje de reflexión: “¿Estás bebiendo suficiente agua?”

Tras la proyección, los profesionales guiaron un espacio de diálogo con los estudiantes, en el que se abordaron formas de prevenir enfermedades renales, la importancia de una buena hidratación diaria, y la necesidad de mantener hábitos saludables desde edades tempranas.

El secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, destacó que “educar en salud desde la niñez es invertir en el futuro. Estos talleres nos permiten llegar a los más chicos con mensajes simples, claros y emotivos, que dejan huella y promueven conductas de cuidado para toda la vida”.

Estas acciones se enmarcan en las políticas de gestión impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani orientadas a la promoción de la salud, la educación preventiva y la participación activa de las instituciones educativas de la ciudad.