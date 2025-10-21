Colapinto bajó un cambio: “Las instrucciones del equipo deben seguirse siempre”

El piloto argentino destacó la unidad en la escudería francesa y garantizó que seguirán trabajando “con el mismo objetivo”.

El piloto argentino Franco Colapinto habló este martes tras la controversia generada en el Gran Premio de Estados Unidos, donde desobedeció las órdenes de equipo de Alpine al sobrepasar a su compañero Pierre Gasly en las vueltas finales. Luego de una evaluación interna, el joven de 21 años reconoció el error y reafirmó su compromiso con la escudería francesa.

“Fue un fin de semana desafiante en Austin donde tuve muchos problemas con el coche. Tener solo una sesión de entrenamientos, las difíciles condiciones y no poder encontrar el equilibrio adecuado contribuyeron a que mi fin de semana fuera complicado”, explicó Colapinto, quien debutó esta temporada como piloto titular en la Fórmula 1.

Sobre el polémico adelantamiento, fue contundente: “La situación del equipo del domingo se discutió internamente y está claro que siempre se deben seguir las instrucciones del equipo, pase lo que pase. Estamos todos juntos y trabajamos para lograr el mismo objetivo de seguir mejorando en cada sesión y cada fin de semana de carrera”.

Enfocado en el Gran Premio de México

Colapinto decidió dar vuelta la página y centrarse en el próximo desafío: el Gran Premio de México, que se correrá este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Ahora estoy mirando hacia la Ciudad de México, donde el ambiente siempre es increíble. Será fantástico contar con tanto apoyo durante el fin de semana y, aunque la gran altitud del circuito añade un desafío adicional, estoy emocionado de volver a la pista frente a una multitud tan increíble”, expresó el piloto de Alpine.

Además, se espera que esta semana haya un anuncio importante vinculado al futuro del argentino, aunque desde el equipo reina el hermetismo. Los fanáticos, por su parte, se mantienen expectantes ante una posible confirmación de continuidad o ascenso en el equipo.

La postura de Alpine

Por su parte, el director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, explicó las razones detrás de la orden que Colapinto decidió ignorar: “Dimos la instrucción a los pilotos de mantener la posición, ya que estábamos gestionando el combustible con ambos coches y considerando la variable adicional del número de vueltas restantes con los líderes cerca”.

Y agregó con tono de descontento: “Como equipo, cualquier instrucción dada desde el muro de boxes es definitiva, y hoy estamos decepcionados de que esto no se haya cumplido. Es algo que revisaremos y trataremos internamente”.

Con el conflicto ya tratado puertas adentro, Colapinto buscará reenfocar su rendimiento en México y seguir consolidándose dentro de la estructura de Alpine, en una temporada que lo tuvo como una de las revelaciones del automovilismo argentino en el plano internacional.