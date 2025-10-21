La preocupación de Maravilla Martínez y todo Racing antes de la semifinal con Flamengo

El delantero de la Academia, figura clave en el esquema de Gustavo Costas, será titular en el primer partido que se jugará en el estadio Maracaná de Río de Janeiro pero corre un riesgo.

Racing Club afrontará este miércoles una parada clave en su sueño de conquistar la Copa Libertadores por segunda vez en su historia. Desde las 21:30, el equipo de Avellaneda visitará a Flamengo en el mítico estadio Maracaná, por la ida de las semifinales, con una gran preocupación en torno a su máximo goleador, Adrián “Maravilla” Martínez.

El delantero académico, figura y emblema del equipo en esta edición del certamen, llega al límite de amarillas y, en caso de recibir una nueva tarjeta, se perderá la revancha en el Cilindro de Avellaneda la próxima semana. El dato no es menor, ya que Martínez es pieza clave en el ataque del conjunto que dirige Gustavo Costas.

Maravilla, entre su estilo combativo y la prudencia

Conocido por su juego intenso y físico, Martínez reconoció en diálogo con ESPN que su temperamento podría jugarle una mala pasada: “En mi carrera tengo más rojas que goles, es la verdad. Del ascenso hasta el día de hoy siempre pegué en todo lugar donde jugué.”

El ex Instituto de Córdoba explicó que sus cuatro amonestaciones en la actual Copa llegaron en distintos momentos del torneo: ante Colo-Colo y Fortaleza en la fase de grupos, y luego frente a Peñarol y Vélez en las fases eliminatorias. “Me han echado cada tres o cuatro partidos, pero bueno, es lo que por ahí me alimenta a mí como jugador. Así se me crean situaciones porque uno siempre está ahí molestando”, sostuvo con sinceridad.

Pese a la advertencia que representa su condición, el goleador de la Academia no planea modificar su estilo: “Uno va a tratar de mantenerse. Obviamente que hay que cuidarse un poquito más de lo normal, pero no voy a cambiar el juego porque es lo que nos trajo hasta acá. Estoy más preocupado por la amarilla que por hacer un gol —bromeó—. Pero no, estoy tranquilo y ojalá que Racing pueda pasar a la final.”

Confianza en el plantel

Maravilla también destacó la profundidad del plantel de Racing, que cuenta con variantes ofensivas en caso de que no pueda estar en la revancha: “Tenemos varios delanteros en el plantel, que si están por algo es. Todos lo pueden hacer de la mejor manera si a mí me toca que me saquen una tarjeta.”

Con el venezolano Jesús Valenzuela como árbitro principal, Racing buscará dar el primer paso ante Flamengo y dejar la serie bien encaminada. El equipo argentino llega confiado, con un rendimiento sólido y la ilusión de volver a disputar una final continental después de 57 años.