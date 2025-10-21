Villa Figueroa: fuerte respaldo de vecinos a la candidata del Frente Encuentro Cívico, María “Beby” Bravo

En un multitudinario cierre de campaña en el Club San Patricio, la candidata a Comisionada Municipal se compromete a dar continuidad a obras y gestión, rodeada de dirigentes y la comunidad local.

Hoy 15:45

Ante un gran marco de público, la candidata a Comisiona Municipal de Villa Figueroa del Frente Encuentro Cívico María "Beby" Bravo realizó el cierre de campaña, oportunidad en la que se comprometió a dar continuidad a la actual gestión para avanzar con más obras para la gente.

El encuentro se desarrolló en el Club San Patricio y congregó no solo a vecinos de dicha localidad sino también de las comunidades cercanas que forman parte del circuito electoral de la zona.

También, estuvieron la diputada nacional y candidata a diputada provincial, Nilda Moyano y los actuales comisionados municipales de Villa Figueroa, Gabriela Gerez Bravo y de La Cañada, Cristian Abiakel y la concejal de Suncho Corral, Soledad Banco.

En este marco, Bravo inició su mensaje recordando las obras ejecutadas desde el año 2007 en el que asumió como jefa comunal de esta localidad del departamento Figueroa designada como interventora por el gobernador Gerardo Zamora. "Desde ese iniciamos un proceso de transformación para nuestra Villa Figueroa con obras trasnochar como enripiados en caminos vecinales, la planta potabilizadora y la creación del Colegio Secundario, entre otras cosas".

También hizo especial énfasis en las acciones logradas durante la gestión de Gabriela Gerez Bravo, quien fue sucesora y pertenece a su mismo espacio político y remarcó "fue la continuidad del trabajo que comenzamos, donde a pesar del los tiempos difíciles a nivel económico se pudieron lograr la creación del Espacio de Primer Infancia, refacción integral de la Posta Sanitaria con la incorporación de nuevos servicios de salud, mejoramiento de caminos, la continuidad del programa de viviendas sociales que ya beneficio a más de 250 familias de Villa Figueroa y de parajes vecinos y próximamente comenzará a construirse el edificio para el Colegio Secundario".

En el final pidió a los vecinos el acompañamiento en las urnas el próximo 26 de octubre para todos los candidatos del Frente Cívico por Santiago y dijo: "les pido que me acompañen el próximo domingo en las urnas, para que sigamos construyendo un pueblo con posibilidades para todos".