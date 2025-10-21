Renunciaron los abogados de Fabiola Yañez en plena disputa judicial con Alberto Fernández

Mariana Gallego y Mauricio D’Alessandro se apartaron de las causas por alimentos y régimen de visitas de su hijo Francisco. El conflicto con el expresidente sigue escalando.

Hoy 15:53

La pelea judicial entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández sumó un nuevo capítulo este martes, cuando Mariana Gallego y Mauricio D’Alessandro presentaron su renuncia como abogados de la ex primera dama en causas sensibles que se tramitan en la Ciudad de Buenos Aires.

La salida de los abogados impactó de lleno en el expediente civil 102, donde se discuten los alimentos y el régimen de visitas de Francisco, el hijo que Yañez tuvo con el expresidente.

Además, Gallego y D’Alessandro también dejaron la defensa en la causa penal contravencional iniciada por Fernández, que los enfrenta por el supuesto impedimento de contacto con el menor.

La relación entre Fabiola y sus abogados venía tensa desde hace tiempo. Según trascendió, Yáñez no informaba a sus defensores sobre sus movimientos y mantenía una comunicación complicada, al punto de que los letrados se enteraron de su viaje a la Argentina por terceros.

Todo indica que la situación podría agravarse y que también dejarían la representación en la causa por violencia de género.

En medio de este cambio, Marcela de Leonardis y María Eugenia Sosa, abogadas que supieron representar a Wanda Nara, asumieron la defensa de Yañez en el fuero civil y en la causa contravencional, al menos por ahora.

La ex primera dama contó que durante un año y ocho meses el expresidente no viajó a Madrid para visitar al nene, pero remarcó que “jamás existió un impedimento de contacto”.

Según relató ayer en América TV, mientras vivía en España se habían fijado días y lugares concretos para los encuentros. “El centro de vida de Francisco era Madrid. Su colegio, su pediatra, todo estaba allá”, detalló.

Yañez también habló de las dificultades que implica mantener el vínculo a la distancia con un niño. “Con un nene tan chico es engorroso, porque si bien lo podés poner frente a un teléfono un ratito, a veces no quiere o se dispersa”, dijo. Según contó el expresidente hacía videollamadas con su hijo.

Además, aprovechó para desmentir las versiones que aseguraban que había sido “echada” de España. “No es verdad que yo tendría que haber vuelto por nada, a mí nadie me impuso, eso no es verdad. No hay ninguna cuestión judicial”, afirmó.