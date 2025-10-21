El CEO del JP Morgan viene a la Argentina en medio de la negociación de un préstamo de US$ 20.000 millones

Jamie Dimon llegará este miércoles a Buenos Aires. Se espera que apoye a Milei en la previa de las elecciones.

El CEO del JP Morgan, Jamie Dimon, desembarcará este miércoles en Buenos Aires en medio de las negociaciones que mantiene el gobierno para obtener un préstamo de US$ 20.000 millones estructurado por los principales bancos de Estados Unidos, en el marco del rescate que impulsa la administración de Donald Trump para sostener el plan económico de Javier Milei.

La visita del ejecutivo perteneciente al banco en el que trabajó Luis Caputo y buena parte de su equipo económico no sería la única. También podría sumarse la CEO del Citi, Jane Fraser, quien en febrero del año pasado se reunió con Caputo y el exjefe de Gabinete, Nicolás Posse, en la primera visita al país. "Dimon viene, Fraser aún no está confirmada", señalaron fuentes al tanto de la visita.

Por estas horas, los mayores bancos de Estados Unidos —entre ellos el JP Morgan , Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup— analizan cómo estructurar el préstamo por US$ 20.000 millones destinados a la Argentina, pero antes de liberar los fondos exigen garantías y avales, ya sea de activos argentinos o del propio Tesoro norteamericano, según fuentes citadas por The Wall Street Journal.