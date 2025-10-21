Violenta pelea en una carrera de caballos terminó con un muerto y varios heridos

El enfrentamiento entre apostadores por una deuda millonaria terminó en tragedia en la localidad de Quebrachos. El principal sospechoso, identificado como Pedro Alberto Kreder, continúa prófugo.

Hoy 16:26

Una carrera de caballos en la localidad de Quebrachos terminó en tragedia luego de que una pelea entre apostadores derivara en un brutal enfrentamiento con armas blancas y atropellos. El violento episodio dejó un muerto y varios heridos, mientras que el principal agresor permanece prófugo.

Según trascendió, el conflicto se desató tras la victoria de un competidor oriundo de Santa Fe sobre un jinete local. El resultado habría generado una fuerte discusión por apuestas millonarias impagas, que rápidamente escaló a la violencia.

En medio del caos, uno de los agresores apuñaló a un asistente y luego embistió con su camioneta a un grupo de personas, dejando a varios tendidos en el suelo. Testigos señalaron que el atacante actuó de forma deliberada, generando pánico entre los presentes.

La víctima fatal fue identificada como Jonathan Morel, un joven de 23 años que fue trasladado de urgencia al hospital de Sumampa, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas. El presunto autor del crimen fue identificado como Pedro Alberto Kreder, quien escapó del lugar y hasta el momento se encuentra prófugo.

Además de Morel, dos jóvenes de 25 y 27 años resultaron heridos y debieron ser hospitalizados para recibir atención médica.

De acuerdo con la misma fuente, el abogado del sospechoso aseguró que su cliente se entregará “en las próximas horas”, lo que podría acelerar el avance de la investigación.

Tras el hecho, se desplegó un amplio operativo policial en la zona, y la causa quedó a cargo del fiscal Martín Silva, quien ordenó la autopsia del joven fallecido y el relevamiento de pruebas para determinar las circunstancias del ataque y la responsabilidad penal del prófugo.