Se confirmaron los árbitros para las semifinales de la Copa Argentina

River-Independiente Rivadavia y Belgrano-Argentinos son los duelos que definirán a los finalistas.

Hoy 16:56

La Copa Argentina ya tiene confirmados a los árbitros para las semifinales que se disputarán el jueves 23 y viernes 24 de octubre, en dos jornadas decisivas rumbo a la gran final del certamen.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El primer duelo será entre Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors, quienes abrirán la fecha el jueves 23 a las 21:10 en el estadio Gigante de Arroyito. El encuentro será dirigido por Yael Falcón Pérez, acompañado por Maximiliano Del Yesso y Juan Mamani como asistentes.

Cabe recordar que en esta instancia no se utiliza el VAR, por lo que las decisiones tomadas por los árbitros en el campo serán definitivas.

La segunda semifinal tendrá lugar el viernes 24 a las 22:10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Allí, River e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán por el segundo boleto a la gran final. El árbitro principal será Andrés Gariano, con Facundo Rodríguez y José Castelli como jueces de línea.

Los cuatro equipos llegan tras eliminar a rivales de peso: Belgrano dejó en el camino a Independiente y Newell’s, Argentinos superó a Lanús, River eliminó a Racing, e Independiente Rivadavia dio la sorpresa ante Tigre.

De esta manera, esta semana se conocerán los dos finalistas de la Copa Argentina, en una definición que promete grandes emociones en cada cruce.