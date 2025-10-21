Renovaron la sala de parto y habilitaron la “Puerta Rosa” en el Hospital Distrital de Bandera

El acto contó con la presencia de autoridades sanitarias y municipales, y coincidió con las actividades por el “Octubre Rosa”, en el marco de la lucha contra el cáncer de mama.

Hoy 17:01

El Hospital Distrital de Bandera “Dr. Eliseo Ogallar” inauguró la renovación integral de la sala de parto, el consultorio gineco-obstétrico y la denominada “Puerta Rosa”, una iniciativa que busca fortalecer la atención integral y humanizada de la salud de la mujer en la ciudad y en toda la zona sanitaria de influencia.

El acto estuvo encabezado por el director del Hospital, Dr. Emanuel Olivera, junto a la directora del Interior del Ministerio de Salud, Dra. Graciela Alzogaray, y el intendente de Bandera, Jairo Colaneri, acompañados por el Servicio de Obstetricia, integrado por Gabriela Figueroa, Susana Farías, Brenda Sánchez y Luján Attía.

Durante la ceremonia, se destacó la incorporación de nuevo equipamiento, entre ellos una camilla de parto moderna, que permitirá mejorar la calidad y el confort de la atención a las mujeres.

También participaron del evento la diputada provincial Silvia Borlone, la directora del Hospital Zonal de Quimilí, Dra. Mirta Mendoza, y el director del Hospital de Selva, Dr. Hugo Avellaneda.

La actividad se desarrolló en el marco del Octubre Rosa, campaña mundial de concientización sobre el cáncer de mama que impulsa la detección temprana mediante controles ginecológicos, mamografías y charlas educativas. En ese sentido, el último 19 de octubre se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Posteriormente, se realizó una charla de concientización a cargo de la Dra. Marinarí y la asociación Libélulas, grupo que acompaña a pacientes oncológicos y trabaja de manera articulada con el Hospital y la Intendencia. Durante la jornada se entregaron presentes a la Dra. Alzogaray y a las asistentes, finalizando con un refrigerio de camaradería.