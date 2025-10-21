Horror en Reconquista: una fiesta terminó con dos personas asesinadas y un empresario detenido

Las víctimas fueron identificadas como Carol María Aldana Mora, de 21 años, y Martín Amílcar Blanco, de 36. El principal sospechoso, Hernán Efraín Imhoff, de 48, quedó detenido tras confesar el hecho a su madre.

Hoy 17:49

La ciudad santafesina de Reconquista se encuentra conmocionada por un doble homicidio ocurrido tras una fiesta que se desarrolló durante el fin de semana en la vivienda de Hernán Efraín Imhoff, un empresario de 48 años y propietario de una fábrica de aberturas, quien fue detenido y será imputado en las próximas horas.

Las autoridades tomaron conocimiento del caso el domingo por la noche, cerca de las 22, cuando la madre del sospechoso alertó a la Policía luego de que su hijo le confesara lo ocurrido. A partir de ese momento, la Justicia ordenó una serie de procedimientos que culminaron el lunes con un allanamiento en la casa de Imhoff, ubicada sobre calle Misiones al 2700.

En el interior de la vivienda, los efectivos encontraron el cuerpo de Martín Amílcar Blanco (36) con heridas de arma de fuego, en una escena de extrema violencia. Allí mismo fue aprehendido Imhoff, y los investigadores secuestraron tres armas de fuego y varios proyectiles. En el operativo estuvieron presentes los fiscales Sebastián Galleano, Juan Marichal y Luciana Chiavarini.

En paralelo, los familiares de Carol María Aldana Mora (21) denunciaban su desaparición. Horas más tarde, el cuerpo de la joven fue hallado en una zona rural de Paraje El Carmen, cerca de la Ruta Provincial 31 S, en jurisdicción de Avellaneda, a pocos kilómetros del lugar del primer crimen.

Según explicó el fiscal regional Rubén Martínez en declaraciones a Aire de Santa Fe, en la vivienda del detenido se realizó una fiesta que se extendió desde el viernes hasta el domingo, en la que participaron cinco personas y hubo consumo de sustancias. En ese contexto, se habrían producido los asesinatos de Carol y Martín.

La principal hipótesis es que, durante la madrugada del lunes, Imhoff habría intentado deshacerse del cuerpo de Carol, trasladándola en el baúl de su automóvil hasta el campo, mientras el cuerpo de Martín permanecía en su domicilio. “Aparentemente, también intentó descartar el cadáver, pero no logró su cometido. No sabemos por qué”, indicó Martínez.

Dos personas que también participaron de la reunión fueron demoradas y recuperaron la libertad este martes, aunque sus teléfonos fueron secuestrados y serán citadas a declarar como testigos.

Durante la mañana se realizaron las autopsias de ambos cuerpos, cuyos resultados aún no fueron dados a conocer. En tanto, Hernán Efraín Imhoff será imputado formalmente en las próximas horas, mientras continúa la investigación que busca esclarecer las circunstancias y el móvil de este doble crimen que conmociona al norte santafesino.