Sabrina Molina y Sofía Paoli son las nuevas incorporaciones de Quimsa

La Fusión sigue potenciando su plantel para la Liga Femenina.

Hoy 18:08

El plantel femenino de Quimsa sigue reforzándose para encarar una nueva temporada de La Liga Femenina. En las últimas horas, el equipo santiagueño confirmó las incorporaciones de Sabrina Molina y Sofía Paoli, dos jugadoras con amplia trayectoria internacional.

La ala pivot uruguaya Sabrina Molina (27 años, 1.79 m) llega tras consagrarse campeona de la Copa de Plata de la Liga Uruguaya con Juventud de Las Piedras, donde promedió 12.6 puntos y 12.2 rebotes por partido. Además, tuvo experiencias en Estonia, Albania y Paraguay, y vistió las camisetas de 25 de Agosto, Bohemios, Maldonado e Independiente de Uruguay. También formó parte de la Selección Uruguaya que compitió en el Sudamericano 2024.

Por su parte, la alera bonaerense Sofía Paoli (29 años, 1.80 m) llega proveniente de Lanús. En su carrera, jugó para Vélez, Pacífico y tuvo pasos por el exterior en Universidad de Chile, Español de Punta Arenas y Mineras de Zacatecas (México).

Ambas jugadoras ya se encuentran a disposición del entrenador Germán Brao y serán parte de la próxima gira por Córdoba, donde Quimsa buscará seguir afianzando su funcionamiento colectivo de cara al tramo decisivo del torneo.