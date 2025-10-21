Lautaro Martínez marcó un golazo en la aplastante victoria del Inter por Champions League

El Toro festejó en el 4-0 del Neroazzurro como visitante de Union Saint-Gilloise.

Hoy 18:16

El delantero argentino Lautaro Martínez volvió a ser protagonista en la Champions League al convertir uno de los goles en la victoria 4-0 del Inter frente al Union Saint-Gilloise, en la tercera fecha del certamen europeo. El tanto del bahiense fue una obra de gran calidad técnica, que amplió la ventaja del equipo italiano en su visita a Bruselas.

El Toro apareció sobre el cierre del primer tiempo, pocos minutos después de que Denzel Dumfries abriera el marcador. En un contragolpe letal, el lateral neerlandés condujo la jugada, habilitó a Pio Esposito dentro del área, y el joven delantero asistió a Lautaro, que se acomodó con categoría y definió con un potente disparo al ángulo superior derecho para el 2-0 parcial.

El gol del argentino fue el tercero en el torneo, luego del doblete frente a Slavia Praga en la jornada anterior. Martínez no había estado presente en el debut ante el Ajax, pero su regreso a la competencia europea se da con grandes actuaciones y una alta eficacia goleadora.