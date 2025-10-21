Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 OCT 2025 | 32º
X
Somos Deporte

Lautaro Martínez marcó un golazo en la aplastante victoria del Inter por Champions League

El Toro festejó en el 4-0 del Neroazzurro como visitante de Union Saint-Gilloise.

Hoy 18:16

El delantero argentino Lautaro Martínez volvió a ser protagonista en la Champions League al convertir uno de los goles en la victoria 4-0 del Inter frente al Union Saint-Gilloise, en la tercera fecha del certamen europeo. El tanto del bahiense fue una obra de gran calidad técnica, que amplió la ventaja del equipo italiano en su visita a Bruselas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Toro apareció sobre el cierre del primer tiempo, pocos minutos después de que Denzel Dumfries abriera el marcador. En un contragolpe letal, el lateral neerlandés condujo la jugada, habilitó a Pio Esposito dentro del área, y el joven delantero asistió a Lautaro, que se acomodó con categoría y definió con un potente disparo al ángulo superior derecho para el 2-0 parcial.

El gol del argentino fue el tercero en el torneo, luego del doblete frente a Slavia Praga en la jornada anterior. Martínez no había estado presente en el debut ante el Ajax, pero su regreso a la competencia europea se da con grandes actuaciones y una alta eficacia goleadora.

TEMAS Champions League FC Inter de Milán Lautaro Martínez

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. "Uniendo Pueblos" llega al corazón del sur santiagueño: Villa Ojo de Agua, la joya natural del interior
  2. 2. Termas: liberaron a exempleados por el robo de una caja fuerte a su exjefe
  3. 3. Imputaron a un profesor de 67 años que contactó a su alumna de 13 años: “Estoy re enamorado de vos”
  4. 4. Robo en el Louvre: un turista filmó el momento en que uno de los ladrones rompía una vitrina
  5. 5. Adorni aseguró que LLA ganará el domingo y se acomodará el mercado: “El riesgo electoral va a desaparecer”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT