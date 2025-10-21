Milei aterrizó en Córdoba para cerrar la campaña de La Libertad Avanza junto a sus candidatos

El Presidente caminará por Nueva Córdoba, epicentro de la vida estudiantil; lo acompañan Gonzalo Roca, Laura Soldano, Marcos Patiño Brizuela, Laura Rodríguez Machado y Enrique Lluch.

Hoy 18:44

El presidente Javier Milei cierra en la ciudad de Córdoba la campaña electoral acompañando a los candidatos de La Libertad Avanza (LLA). Llegó pasadas las 17 al aeropuerto de la capital provincial, desde donde en vez de ir directo a la zona de su recorrida, hizo una parada en el mismo hotel en que estuvo en septiembre pasado.

El Presidente llegó en un Faulker de la Fuerza Aérea acompañado de Karina Milei. Del aeropuerto salieron tres camionetas con la comitiva, escoltadas por una ambulancia y policías.

La elección de la zona de Nueva Córdoba -comenzará la recorrida en Ituzaingó y San Lorenzo- se vincula con la cantidad de jóvenes que se mueven por la zona, un electorado que constituye el núcleo duro de los votantes libertarios.

Aunque se había especulado con que podía hacer una parte del recorrido en una camioneta, poco antes del comienzo los organizadores señalaron que caminaría, tal como fueron sus visitas del fin de semana a Tucumán y Santiago del Estero.

El diputado nacional Gabriel Bornoroni, jefe de la campaña en Córdoba, afirmó que la intención del Presidente es “estar en contacto con la gente, que es lo que le gusta. Le gusta sacarse fotos con todos”.

A Milei lo acompañan los candidatos Gonzalo Roca, Laura Soldano, Marcos Patiño Brizuela, Laura Rodríguez Machado y Enrique Lluch.

El Presidente desembarcó en esta ciudad después de confirmar que habrá cambios en el Gabinete luego de que se conozcan los resultados este domingo, y en una jornada en la que el dólar volvió a tocar el techo de la banda cambiaria y el Banco Central vendió US$45,5 millones.

A unas cinco cuadras de donde se desarrolló la recorrida, frente al Patio Olmos, hubo una manifestación en contra de su presencia de la que participó el gremio docente cordobés, la UEPC, y varias organizaciones sociales.

Desde media mañana la zona de Nueva Córdoba, a minutos de la plaza San Martín, está vallada y con calles cortadas por un amplio operativo de seguridad desplegado.

El Presidente abrió en Córdoba su campaña electoral hace un mes, cuando dio un discurso en la Bolsa de Comercio -donde mañana estará el ministro Caputo- y después realizó un acto en el Parque Sarmiento. Igual que en esa oportunidad, la gente empezó a acercarse a la zona casi en paralelo a la llegada de la caravana.

Córdoba elige nueve diputados nacionales y aunque en marzo o abril LLA esperaba quedarse con seis, por estos días la expectativa es que la provincia aporte cuatro. Otros cuatro serían para Provincias Unidas con Juan Schiaretti a la cabeza y uno para Defendamos Córdoba, que lleva a Natalia de la Sota como líder de la lista.