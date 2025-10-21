Milei le habló a la militancia en Córdoba, ratificó el rumbo económico y pidió que lo apoyen en las urnas

El Presidente caminará por Nueva Córdoba, epicentro de la vida estudiantil; lo acompañan Gonzalo Roca, Laura Soldano, Marcos Patiño Brizuela, Laura Rodríguez Machado y Enrique Lluch.

Hoy 20:03

En el último tramo de la campaña, el presidente Javier Milei desembarcó esta tarde en Córdoba, terruño del gobernador Martín Llaryora, donde encabezó una caravana junto al principal candidato libertario Gonzalo Roca y referentes del partido violeta en aquella provincia. Allí, el mandatario replicó prácticamente el discurso que viene dando en las provincias que visitó durante el último mes y pidió a la militancia que lo apoye este domingo en las urnas.

“Si bien entiendo que todavía falta mucho, les pido que nos acompañen porque vamos en la dirección correcta”, declaró Milei. “Yo nunca dije que iba a ser fácil. No se pueden quebrar de la noche a la mañana 100 años de populismo”, aclaró luego.

El Presidente llegó en un Faulker de la Fuerza Aérea acompañado de Karina Milei. Del aeropuerto salieron tres camionetas con la comitiva, escoltadas por una ambulancia y policías.

La elección de la zona de Nueva Córdoba, se vincula con la cantidad de jóvenes que se mueven por la zona, un electorado que constituye el núcleo duro de los votantes libertarios.

Aunque se había especulado con que podía hacer una parte del recorrido en una camioneta, poco antes del comienzo los organizadores señalaron que caminaría, tal como fueron sus visitas del fin de semana a Tucumán y Santiago del Estero.

El diputado nacional Gabriel Bornoroni, jefe de la campaña en Córdoba, afirmó que la intención del Presidente es “estar en contacto con la gente, que es lo que le gusta. Le gusta sacarse fotos con todos”.

A Milei lo acompañan los candidatos Gonzalo Roca, Laura Soldano, Marcos Patiño Brizuela, Laura Rodríguez Machado y Enrique Lluch.

El Presidente desembarcó en esta ciudad después de confirmar que habrá cambios en el Gabinete luego de que se conozcan los resultados este domingo, y en una jornada en la que el dólar volvió a tocar el techo de la banda cambiaria y el Banco Central vendió US$45,5 millones.

A unas cinco cuadras de donde se desarrolló la recorrida, frente al Patio Olmos, hubo una manifestación en contra de su presencia de la que participó el gremio docente cordobés, la UEPC, y varias organizaciones sociales.

Desde media mañana la zona de Nueva Córdoba, a minutos de la plaza San Martín, está vallada y con calles cortadas por un amplio operativo de seguridad desplegado.

El Presidente abrió en Córdoba su campaña electoral hace un mes, cuando dio un discurso en la Bolsa de Comercio -donde mañana estará el ministro Caputo- y después realizó un acto en el Parque Sarmiento. Igual que en esa oportunidad, la gente empezó a acercarse a la zona casi en paralelo a la llegada de la caravana.

Córdoba elige nueve diputados nacionales y aunque en marzo o abril LLA esperaba quedarse con seis, por estos días la expectativa es que la provincia aporte cuatro. Otros cuatro serían para Provincias Unidas con Juan Schiaretti a la cabeza y uno para Defendamos Córdoba, que lleva a Natalia de la Sota como líder de la lista.