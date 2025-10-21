Desapareció una joven argentina en Mallorca y su familia sospecha de una red de trata

Paola Mariana Lens, de 26 años, viajó a España por una oferta laboral y no se sabe nada de ella desde el 14 de octubre. Su familia lanzó una campaña internacional para encontrarla.

Hoy 21:17

Lo que comenzó como una oportunidad de trabajo en el exterior terminó en un angustiante misterio. Una joven argentina que viajó a Palma de Mallorca, España, desapareció hace más de una semana y su familia teme que haya sido víctima de una red de trata.

Paola Mariana Lens, oriunda de Sáenz Peña —provincia de Buenos Aires—, había aceptado un empleo como niñera para una familia alemana radicada en la isla. Llegó el 7 de octubre y, durante los primeros días, mantuvo contacto con su entorno, hasta que el 14 dejó de responder mensajes y llamadas.

“Ella aterrizó en España el 7 de octubre. Hablamos al principio, nos dijo que estaba bien y que nos extrañaba. Nos mostró el lugar donde estaba parando”, contó su hermana Dolores. “Después siguió hablando con mi mamá, hasta que el miércoles 15 dejó de responder y al día siguiente ya no le llegaban los mensajes”.

Según relató la familia, la oferta laboral incluía alojamiento, comida, pasaje y un pequeño sueldo. Mariana planeaba ahorrar dinero para trasladarse luego a Andorra y trabajar durante la temporada invernal, ya que se estaba formando como instructora de esquí.

“Creemos que la secuestró una red de trata”

Tras una semana sin contacto, la preocupación se transformó en alarma. “Creemos que la secuestró una red de trata”, afirmó Dolores. Los familiares sospechan que la oferta laboral fue una trampa: “Desinstaló el WhatsApp, borró a todos los familiares y contactos de Instagram como para que sea imposible llegar a ella”.

A los pocos días, alguien subió un video a su cuenta de Instagram en el que se la veía con un bebé y asegurando que estaba bien. Sin embargo, la familia denunció que el material era antiguo. “Ese video es viejo, lo subieron para desviar la atención”, señalaron.

El texto que acompañaba el posteo decía: “Agradezco todos sus mensajes. YO ESTOY BIEN. No inventen versiones falsas. Estoy en Palma trabajando con chicos y muy bien”. Pero su entorno asegura que no fue ella quien lo publicó.

Una llamada que aumentó el desconcierto

Otro episodio que genera dudas fue una llamada grabada entre Mariana y un amigo. Aunque ella insistió en que estaba “superbien”, se la escucha llorando durante toda la conversación y negándose a compartir su ubicación. “No puedo hablarlo por acá”, le dice con la voz quebrada.

Ante la falta de respuestas, la familia radicó la denuncia en el Consulado General de Madrid, y desde la Cancillería argentina confirmaron que ya intervienen en el caso.

Mientras tanto, la búsqueda internacional continúa, con el pedido urgente de difusión para dar con el paradero de Paola Mariana Lens, quien lleva más de una semana desaparecida.