Lamine Yamal le dedicó un gol a Nicki Nicole en la Champions League y enloqueció las redes

El futbolista del Barcelona celebró su tanto con un gesto romántico hacia la cantante argentina, que lo alentó desde las tribunas del Estadio Olímpico Lluís Companys.

Hoy 22:11

La historia de amor entre Nicki Nicole y Lamine Yamal sumó un nuevo capítulo viral durante el partido del Barcelona por la Champions League ante el Olympiacos de Grecia. El joven delantero español convirtió un gol y se lo dedicó a la cantante rosarina, que lo acompañó desde la tribuna.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tras ejecutar con precisión un penal que abrió el marcador, Yamal corrió hacia el córner, realizó su clásico gesto de “colgarse la corona” y lanzó un beso hacia el público. Las cámaras de televisión captaron el momento exacto en el que Nicki sonreía desde su asiento, disfrutando la escena y celebrando el tanto de su pareja.

La imagen recorrió rápidamente las redes sociales y provocó una ola de reacciones entre los fanáticos de ambos. En pocos minutos, el video de la dedicatoria acumuló miles de reproducciones y comentarios que destacaron la complicidad entre el futbolista y la artista argentina.

La relación entre Nicki Nicole, de 24 años, y Lamine Yamal, de 17, se hizo pública hace algunos meses y desde entonces ambos se han mostrado inseparables. Con esta dedicatoria en plena Champions, el joven jugador no solo brilló dentro del campo, sino que también derritió corazones fuera de él.