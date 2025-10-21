Ingresar
Capacitaron sobre crianza de aves en la localidad de La Represa

Bajo el título “Crianza de Aves: Un Encuentro de Saberes entre Escuela, Familia e INTA”, se realizó una jornada de capacitación destinada a estudiantes del Agrupamiento 86055 de la localidad.

Hoy 22:19
crianza de aves

La actividad se desarrolló en el marco del Proyecto de Articulación Institucional entre el Agrupamiento 86055 y el INTA, con el objetivo de fortalecer la formación productiva y comunitaria de los jóvenes del ámbito rural.

La capacitación estuvo a cargo del Sr. Eliseo Fringes, Camila Ruedas (INTA), el profesor Pablo Galfione y la profesora Virginia Lobo, quienes guiaron a los asistentes en una experiencia participativa e interactiva. Durante la jornada, se abordaron temas fundamentales como el ciclo de crianza de aves de corral, alimentación, reproducción, identificación de razas y la valorización de la producción local.

Además, los estudiantes y las familias participaron de una práctica de elaboración de escabeche de pollo, combinando saberes tradicionales con conocimientos técnicos.

Uno de los aspectos más valorados fue la activa participación de las familias de la comunidad, que compartieron sus experiencias y ofrecieron sus espacios para recibir a los capacitadores. Este intercambio fortaleció el vínculo entre escuela y comunidad, consolidando un entorno de aprendizaje colaborativo y enriquecedor.

La jornada reafirmó el compromiso del Agrupamiento 86055 y del INTA con el desarrollo local, la educación rural y la promoción de prácticas sustentables, impulsando la producción avícola como parte de la identidad productiva de la región.

Una capacitación que sembró conocimientos y cosechó vínculos en la comunidad de La Represa.

