Neder: “A la derecha no le importa ni los santiagueños ni el federalismo”

El candidato a senador nacional encabezó este martes un plenario de los Circuitos 1, 2 Oeste, 3 y 3A, 5 y 6 Sud, 7A y 9 de Capital.

21/10/2025

Fuerza Patria Peronista realizó este martes un plenario militante de los Circuitos 1, 2 Oeste, 3 y 3A, 5 y 6 Sud, 7A y 9 de Capital, llevado a cabo en instalaciones del Club Independiente BBC, encabezado por el candidato a senador nacional José Emilio Neder, junto a los candidatos a diputado nacional, Marcelo Barbur; y a diputado provincial, Gerardo Montenegro, entre otros.

Precisamente las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Gerardo Montenegro, quien tras agradecer a la concurrencia destacó “la presencia militante del peronismo en cada cuadra de todos los barrios”. Por su parte Marcelo Barbur exhortó: “en esta recta final hasta el 26, sigamos transmitiendo el mensaje a cada vecino santiagueño”.

El mensaje central lo brindó “Pichón” Neder. “La fuerza del peronismo es la fuerza de su militancia en un escenario de construcción política permanente. Por eso el peronismo siempre está”, remarcó.

Luego hizo referencia “a este personaje que hoy gobierna el país: nunca lo veremos venir a Santiago del Estero a inaugurar una obra. Igual que Macri, a quien tampoco nunca vimos venir a inaugurar algo, porque a la derecha no le importa ni los santiagueños ni el federalismo. Pero sí los vimos venir a inaugurar, muchas veces y obras importantes, a Néstor y a Cristina”, diferenció.

“Esta elección, el peronismo defiende y representa un proyecto de país para los argentinos. Para empezar a reconstruir la fortaleza del trabajo, la actividad de las PyMES, para garantizar la salud pública de la gente, la Universidad gratuita para que puedan estudiar los jóvenes. Para volver a incluir”, consideró.

“Estos miserables que hoy gobiernan la Nación y se ríen cuando echan gente dejando familias en la calle, quieren hacer de Argentina una colonia. Hasta vetan una ley para los discapacitados, ¿qué clase de gente hace semejante cosa? Pero aquí está Fuerza Patria Peronista, para ponerles freno en el Congreso. En estos días que faltan hasta el domingo, hagamos el último esfuerzo y llevemos entre todos al peronismo a la victoria”, concluyó.