Sellar la boca con cinta para dormir: la peligrosa tendencia viral que alerta a los médicos

La práctica, impulsada por influencers en redes sociales, promete mejorar el descanso y reducir los ronquidos. Sin embargo, especialistas advierten que puede ser riesgosa e incluso provocar asfixia o agravar trastornos respiratorios.

Hoy 08:22

En los últimos meses, una nueva tendencia se viralizó en TikTok y otras plataformas: dormir con la boca sellada con cinta adhesiva. La práctica, conocida como mouth taping, se promociona como un método sencillo para mejorar la calidad del sueño y disminuir los ronquidos, pero los especialistas en medicina del sueño advierten que puede resultar peligrosa para la salud.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según un informe de Men’s Fitness, si bien existen estudios que mencionan algunos beneficios, la evidencia científica no es sólida y los riesgos superan cualquier posible mejora.

La Dra. Kimberly Hutchison, neuróloga y especialista en medicina del sueño de la Oregon Health & Science University, fue contundente: “Los estudios sobre la cinta para la boca son pequeños, los beneficios modestos y existen riesgos potenciales”. Entre ellos, mencionó la posibilidad de empeorar casos de apnea del sueño o incluso provocar asfixia durante la noche.

A pesar de su popularidad entre influencers, la comunidad médica se mantiene escéptica. Los profesionales coinciden en que, aunque la respiración nasal es preferible a la bucal, sellar la boca no es una solución segura ni recomendada.

Respirar por la nariz es un proceso natural que filtra alérgenos, polvo y microorganismos, además de regular la humedad del aire inhalado. En cambio, dormir con la boca abierta puede causar sequedad, mal aliento, irritación de las encías y aumentar el riesgo de infecciones bucales y problemas dentales.

Sin embargo, los expertos aclaran que forzar la respiración nasal con cinta adhesiva no corrige el problema de fondo. En muchos casos, la respiración bucal crónica es un síntoma de apnea obstructiva del sueño u otras afecciones respiratorias, que requieren diagnóstico profesional.

El Dr. Cuong B. Tran, odontólogo del equipo de hockey Lehigh Valley Phantoms, recomendó dispositivos médicos personalizados que ayudan a mantener la vía aérea abierta mientras se duerme. “Estos aparatos elevan ligeramente la mandíbula inferior, lo que reduce los ronquidos y mejora la oxigenación”, explicó.

Además, los especialistas destacan que modificaciones en el estilo de vida pueden ser más efectivas y seguras:

Evitar el alcohol antes de dormir.

Dejar de fumar.

Mantener un peso saludable.

Establecer horarios regulares de sueño.

Estos hábitos, respaldados por evidencia científica, mejoran la respiración nocturna y la calidad del descanso sin poner en riesgo la salud.

El Dr. Brian Chen, de la Cleveland Clinic, advirtió que “cualquier disminución en la calidad del sueño afecta tanto en el día a día como a lo largo de la vida”. Por eso, ante la persistencia de ronquidos o problemas respiratorios, consultar a un médico es esencial.

Un diagnóstico correcto permite identificar el origen del trastorno y elegir el tratamiento adecuado, evitando complicaciones mayores. “Buscar orientación médica garantiza el cuidado de la salud y minimiza riesgos innecesarios”, subrayan los especialistas.