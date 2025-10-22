Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 OCT 2025 | 30º
X
País

Cristina Kirchner saludó a Estela de Carlotto por sus 95 años y destacó su “obra colectiva y reparadora”

La expresidenta compartió un mensaje en sus redes sociales para homenajear a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, a quien definió como una figura imprescindible de la historia argentina.

Hoy 10:41
Carlotto y Kirchner

La celebración por los 95 años de Estela de Carlotto reunió gestos de afecto y reconocimiento en el ámbito político y social. Entre ellos, destacó el saludo de Cristina Fernández de Kirchner, quien publicó un mensaje en sus redes sociales resaltando la trayectoria y la calidez humana de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En su posteo, la exmandataria confirmó que Carlotto la visitó en San José 1111, lugar donde cumple condena por la Causa Vialidad, y subrayó “la serenidad y calidez” que siempre la caracterizaron. Además, ponderó su capacidad para transformar el dolor personal en una causa colectiva orientada a la verdad y la justicia: “Supo transformar su pérdida y su dolor en obra colectiva y reparadora”, expresó Kirchner.

La expresidenta definió a Estela de Carlotto como una figura fundamental en la historia argentina, afirmando que “sin lugar a dudas, Estela es una de esas personas imprescindibles en la historia de nuestro país”. El mensaje concluyó con un afectuoso saludo: “Feliz cumpleaños… Estela de Carlotto”.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo recibió el alta médica a fines de septiembre, luego de una breve internación por un cuadro de intoxicación. Desde la organización informaron que se encuentra en buen estado de salud y agradecieron las muestras de cariño recibidas.

A lo largo de su vida, Estela de Carlotto convirtió la tragedia familiar en una causa universal, impulsando la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos y acompañando la restitución de la identidad de 140 nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar. Entre ellos, su nieto Ignacio Montoya Carlotto, cuya identidad fue restituida en 2014 tras 36 años de búsqueda.

TEMAS Cristina Fernández de Kirchner Estela de Carlotto

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El Dr. Gerardo Zamora explicó cómo será el sistema de votación combinado en las elecciones del 26 de octubre
  2. 2. El tiempo para este miércoles 22 de octubre en Santiago del Estero: calor y posibles lluvias hacia la noche
  3. 3. Apareció Mariana Lens, la joven argentina que era intensamente buscada en Mallorca
  4. 4. "Para los operadores si no hubiese intervenido EEUU, el dólar estaría arriba de $2 mil"
  5. 5. Conmoción en Chile: un camarógrafo mató a sus hijos gemelos y luego se quitó la vida
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT