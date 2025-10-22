Cristina Kirchner saludó a Estela de Carlotto por sus 95 años y destacó su “obra colectiva y reparadora”

La expresidenta compartió un mensaje en sus redes sociales para homenajear a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, a quien definió como una figura imprescindible de la historia argentina.

Hoy 10:41

La celebración por los 95 años de Estela de Carlotto reunió gestos de afecto y reconocimiento en el ámbito político y social. Entre ellos, destacó el saludo de Cristina Fernández de Kirchner, quien publicó un mensaje en sus redes sociales resaltando la trayectoria y la calidez humana de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En su posteo, la exmandataria confirmó que Carlotto la visitó en San José 1111, lugar donde cumple condena por la Causa Vialidad, y subrayó “la serenidad y calidez” que siempre la caracterizaron. Además, ponderó su capacidad para transformar el dolor personal en una causa colectiva orientada a la verdad y la justicia: “Supo transformar su pérdida y su dolor en obra colectiva y reparadora”, expresó Kirchner.

La expresidenta definió a Estela de Carlotto como una figura fundamental en la historia argentina, afirmando que “sin lugar a dudas, Estela es una de esas personas imprescindibles en la historia de nuestro país”. El mensaje concluyó con un afectuoso saludo: “Feliz cumpleaños… Estela de Carlotto”.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo recibió el alta médica a fines de septiembre, luego de una breve internación por un cuadro de intoxicación. Desde la organización informaron que se encuentra en buen estado de salud y agradecieron las muestras de cariño recibidas.

A lo largo de su vida, Estela de Carlotto convirtió la tragedia familiar en una causa universal, impulsando la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos y acompañando la restitución de la identidad de 140 nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar. Entre ellos, su nieto Ignacio Montoya Carlotto, cuya identidad fue restituida en 2014 tras 36 años de búsqueda.