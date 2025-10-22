La Municipalidad continúa con la instalación de nuevos bancos en el Paseo Colón

Las autoridades trabajan en la remodelación de dicho espacio verde.

Hoy 20:45

La Municipalidad de la Capital colocará 30 nuevos bancos sobre el Paseo Colón, en el tramo comprendido entre Alvarado y La Rioja, en el marco de las tareas de remodelación de dicho espacio verde.

Los trabajos también incluyen la instalación de nuevos cestos de residuos, luminarias, plantas ornamentales y otro equipamiento urbanístico.

A cargo de la Dirección de Parques y Paseos, las obras de acondicionamiento complementarán la obra de repavimentación que el municipio está llevando a cabo a lo largo de un extenso trayecto de la avenida Colón.

Los nuevos bancos de hormigón se sumarán a los 33 instalados anteriormente en el tramo comprendido entre Lugones y Alvarado.