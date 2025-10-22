Leve mejora para acciones y caída para los bonos argentinos en Wall Street

Mercados en “cuenta regresiva”. Con las elecciones en el foco inversor, los ADR negociaron con mayoría de alzas y el S&P Merval porteño subió 0,8%, en los 2 millones de puntos.

Hoy 21:31

La dolarización de carteras continuó dominando la escena del mercado financiero de Argentina, como preludio de las elecciones legislativas del domingo, donde el Gobierno buscará sumar bancas en el Congreso para equilibrar la actual minoría en ambas cámaras.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Esta incertidumbre llevó al dólar a zona de niveles récord, aunque este miércoles el tipo de cambio oficial descontó 1,50 peso o 0,1%, a $1.489 tras seis ruedas en alza.

Con este marco de incertidumbre, las acciones y ADR argentinos operados en dólares en Wall Street registran leves ascensos, encabezados por Banco Macro (+4,3%). Del lado perdedor sobresalió Banco Supervielle (-2,7%).

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ascendió un 0,8% en pesos, en los 2.018.811 puntos.

“La renta variable local, medida por el Merval en dólares, permanece débil y con limitados volúmenes de negociación. Los papeles más sensibles al impacto de la variable política en el mercado, como los bancos y las energéticas, enfrentan una alta probabilidad de movimientos abruptos según el resultado de los comicios”, indicó un análisis de Rava Bursátil.

Te recomendamos: Reestructuración de deuda: el Gobierno anunció un proceso de recompra de bonos en dólares

Diferente fue el panorama para los títulos públicos, que arrojan una pérdida promedio de 1,4% para los bonos Globales -con ley extranjera- en Wall Street, que posicionó al riesgo país de JP Morgan en torno a los 1.100 puntos para la Argentina. Los Bonares -con ley argentina- cayeron 1,8% en promedio.

Recientes signos de debilidad política pusieron en aprietos a la gestión del presidente libertario Javier Milei, quien debió recurrir a la ayuda de Estados Unidos para acordar un “swap” de monedas por 20.000 millones de dólares que le garanticen el pago del vencimiento venidero de deuda pública.

Con el techo de la banda bajo presión, el Banco Central debió vender reservas el martes para mantener la paridad. Operadores dijeron a Reuters que no se descartaba la oferta de venta inicial de dólares por parte de la autoridad monetaria como para generar signos de liquidez en el mercado.

El “apoyo explícito del Gobierno Estados Unidos sirvieron para calmar a los mercados y alejar temporalmente las dudas sobre sostenibilidad del programa económico, pero la marcha de la actividad económica parece haber quedado ligada al resultado electoral que obtenga el Gobierno en octubre”, reportó la consultora Orlando Ferreres & Asociados.

El secretario de Finanzas Pablo Quirno anunció el lunes que el Gobierno comenzó las tratativas para desarrollar una recompra de deuda soberana destinada a reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación.

Esta operación “es parte de los canjes denominados ‘Deuda por Desarrollo’, que pueden estar enfocados en Salud, Naturaleza, Clima, Educación u otros objetivos de Desarrollo de los países. Son canjes que tienen por objetivo liberar recursos fiscales de los países a cambio de compromisos de los países deudores de invertir en algunas de las áreas mencionadas”, sostuvo la Consultora 1816.

Mientras tanto, un grupo de bancos estadounidenses, entre ellos JP Morgan Chase, Bank of America y Goldman Sachs, buscan garantías y avales para armar un fondo de ayuda entre privados para prestar otros 20.000 millones de dólares al país austral, informó The Wall Street Journal en base a datos provistos por personas familiarizadas con el tema.

“La Secretaría de Finanzas anunció que iniciaron tratativas para una operación de recompra de deuda soberana que busca reducir el costo del financiamiento y comprimir el riesgo país. La estrategia consiste en reemplazar deuda con altas tasas de rendimiento por financiamiento más barato de organismos multilaterales. El mercado especula que la recompra se centraría en bonos cortos, especialmente los globales y bonares con vencimiento en 2029 y 2030″, precisó Rava Bursátil.

La tensión política que evidencia el oficialismo argentino hace que no se descarten cambios en el gabinete presidencial luego del resultado en las urnas del domingo.