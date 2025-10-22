Ingresar
Neder: “Esta elección es el momento del peronismo”

“Fuerza Patria es la única muralla para que este personaje que gobierna el país deje de maltratar a la gente”, remarcó el candidato a senador nacional.

Hoy 21:42
José Emilio Neder

El candidato a senador nacional por Fuerza Patria Peronista, José Emilio “Pichón” Neder, mantuvo este miércoles en la sede central del PJ una reunión de coordinación con secretarios circuitales, referentes de agrupaciones y responsables de fiscalización en ciudad Capital. Previamente lo propio había hecho con el distrito La Banda, en este caso vía zoom, agradeciendo el despliegue y el compromiso de la militancia.

Al hablar en el SUM de Avenida Belgrano, expresó: “Este personaje que gobierna el país ajusta siempre para abajo y nunca para arriba. Disfruta la crueldad: en tres días le bonificó mil setecientos millones de dólares a seis cerealeras multinacionales, pero desfinancia hace dos años a la discapacidad, a los jubilados, al Garrahan, a las universidades, a la salud pública”.

“Dice que su plan económico es el mejor de la historia de la humanidad, pero a cada rato sale disparando hacia el norte a enchufarnos a los argentinos más deuda para solventar el negociado de la usura financiera. Y todo mientras las PyMES se van cayendo, mientras no construyen una vivienda y mientras las rutas nacionales se rompen por falta de mantenimiento”, fustigó.

“Desde Fuerza Patria Peronista proponemos otro modelo: nacional y popular, con unidad y fortaleza para construir desarrollo federal. Con empatía, sin odio. Esta elección del 26 de octubre es el momento del peronismo, somos la única muralla para que deje de maltratar a la gente”, señaló ante el entusiasmo de la dirigencia presente.

Este jueves, a las 09;30 hs. “Pichón” Neder encabezará una reunión en la UOCRA junto a los trabajadores de la construcción y al secretario general del gremio, Hugo Padilla, quien también es candidato a diputado provincial por Fuerza Patria. En tanto por la tarde, a las 20;30 hs. y acompañado por el diputado Eduardo Makhoul, encabezará el último plenario circuital de su recorrida de campaña, en la sede de Pedro León Gallo 1953.

