Vacacionar en Brasil 2026: cuánto cuesta una semana en Río de Janeiro

Con vuelos directos, playas icónicas y opciones para todos los bolsillos, Río de Janeiro se consolida como uno de los destinos preferidos por los argentinos para el verano 2026.

Hoy 02:01

Río de Janeiro vuelve a posicionarse entre los destinos más elegidos por los argentinos para las vacaciones de verano. Su cercanía con Buenos Aires y Córdoba, la oferta de vuelos directos y su amplia variedad de precios y actividades convierten a la “Cidade Maravilhosa” en una alternativa ideal para quienes buscan sol, playa y cultura sin alejarse demasiado.

Según datos oficiales de Embratur, la llegada de turistas argentinos a Brasil creció un 94% en los primeros siete meses de 2025, impulsando a las aerolíneas a reforzar sus rutas. Actualmente, Aerolíneas Argentinas, GOL y Flybondi ofrecen hasta tres vuelos diarios desde Buenos Aires y Córdoba hacia Río de Janeiro.

Cuánto cuesta vacacionar en Río de Janeiro

El gasto promedio por persona depende de la fecha, el tipo de alojamiento y las actividades elegidas, pero se estima entre US$ 1.200 y US$ 1.500 por una semana completa, incluyendo vuelos, hotel, comidas y paseos.

Precios promedio (octubre 2025):

Vuelos ida y vuelta: desde US$ 450 (Buenos Aires) y US$ 520 (Córdoba).

Alojamiento: hoteles 3 estrellas en Copacabana o Ipanema desde US$ 80 la noche, con desayuno incluido.

Comidas: un almuerzo promedio cuesta entre 40 y 60 reales (US$ 7 a US$ 10).

Atracciones: ingresar al Cristo Redentor o al Pan de Azúcar cuesta entre 50 y 120 reales (US$ 10 a US$ 22), según el transporte elegido.

En total, una pareja podría gastar alrededor de 15.000 reales (unos US$ 2.800) por una semana completa, aunque el monto varía según el nivel de confort y las excursiones contratadas.

Qué hacer en río este verano

Río combina playas mundialmente famosas con rincones naturales ideales para quienes prefieren la tranquilidad. Además de Copacabana, Ipanema y Leblón, se destacan Prainha, Grumari y Recreio dos Bandeirantes, perfectas para escapar de las multitudes.

Entre las experiencias más recomendadas para esta temporada:

Subir al Cristo Redentor y disfrutar de las vistas desde el Pan de Azúcar.

Recorrer la colorida Escalera de Selarón y el Jardín Botánico.

Visitar el innovador Museo del Mañana, en la zona portuaria.

Disfrutar de la puesta de sol en el Arpoador, uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad.

Con su combinación de paisajes naturales, vida urbana y clima tropical, Río de Janeiro promete ser uno de los destinos más atractivos y accesibles para los turistas argentinos durante el verano 2026.