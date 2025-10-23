Presentan el documental sobre Mama Antula "Una Santa viene marchando II"

La obra destaca la vida y obra de María Antonia de San José, la primera santa argentina, y se proyectará en la Cámara de Diputados de la Nación.

Hoy 10:11

Este jueves 23 a las 16.30, se presentará el documental “Una Santa viene marchando II (Cuestión de fe)”, dedicado a María Antonia de San José, conocida como Mama Antula, en el Salón Auditorio de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (Av. Rivadavia 1841, 1.º SS Anexo A).

Durante la jornada estará presente Odino Faccia, presidente de la Fundación Red Voz por la Paz, tres veces candidato al Premio Nobel de la Paz y nombrado Embajador de la Paz. Faccia es reconocido por interpretar canciones con letras del Papa Francisco y San Juan Pablo II, y junto con la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina (ACTIA) impulsa el desarrollo de la Red de Municipios Italia-Argentina, destinada a fortalecer la cooperación y la construcción de redes de paz.

El documental, producido por Fabián Pérez Battaglini, busca poner en valor el proceso de humanización religiosa como un camino que une a los pueblos a través de la fe y la paz, reflejando la vida y obra de Mama Antula, figura central en la historia espiritual y social de Argentina.