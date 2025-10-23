Nico Varrone, confirmado como piloto de Van Amersfoort Racing para la temporada 2026 de la F2

El argentino de 24 años dará el salto a la Fórmula 2 con el prestigioso equipo Van Amersfoort Racing, uno de los pasos más importantes de su carrera rumbo a la Fórmula 1.

Hoy 15:01

Después de semanas de rumores y expectativa, se confirmó una noticia histórica para el automovilismo argentino: Nicolás Varrone será piloto de Van Amersfoort Racing (VAR) en la temporada 2026 de la Fórmula 2, la antesala directa a la máxima categoría del automovilismo mundial.

El anuncio se realizó este jueves por a través de las redes oficiales del equipo neerlandés, donde destacaron los logros del piloto argentino, entre ellos su victoria en las 24 Horas de Le Mans 2023 y su trayectoria en la Fórmula Renault 2.0 Argentina. “Estoy súper emocionado por unirme a VAR para la temporada 2026 de la F2. Es un equipo muy profesional, con mucha historia y éxito. No veo la hora de estar detrás del volante y empezar a trabajar con ellos. Estoy muy agradecido con todos los que creyeron en mí todos estos años”, expresó Varrone tras la confirmación.

Por su parte, Brad Joyce, jefe de equipo de VAR, también mostró entusiasmo por la incorporación del argentino: “Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Nico. Su experiencia y sus logros en campeonatos de resistencia, incluido su éxito en Le Mans, hablan por sí mismos. Entrar a la F2 será un desafío, pero confiamos en que se adaptará rápidamente”.

Durante el año, Varrone había realizado pruebas privadas con el equipo, aunque también había recibido interés de otras escuderías como AIX e incluso Cadillac, que debutará próximamente en la Fórmula 1. Sin embargo, eligió sumarse a Van Amersfoort Racing, una estructura con tradición formadora que impulsó las carreras de Max Verstappen, Charles Leclerc, Kevin Magnussen, Mick Schumacher y Liam Lawson.

Con este paso, Nico Varrone se convierte en uno de los pilotos argentinos con mayor proyección internacional y se acerca un poco más al gran sueño de llegar a la Fórmula 1.