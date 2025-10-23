Ítalo Cioccolani llamó a votar “con conciencia” y afirmó que LLA es “la única oposición real” en la provincia

El candidato a gobernador por La Libertad Avanza aseguró en diálogo con Noticiero 7 que el próximo 26 de octubre los santiagueños tienen “la oportunidad de cambiar el rumbo” y cuestionó el deterioro del sistema de salud provincial.

En la antesala de las elecciones legislativas, el candidato a gobernador de la provincia por La Libertad Avanza, Ítalo Cioccolani, brindó una entrevista en Noticiero 7 donde convocó a la ciudadanía a participar de los comicios “con conciencia” y destacó la importancia de ejercer el voto como “una responsabilidad ciudadana”.

“Estamos en las últimas coordinaciones para que el domingo los ciudadanos tengan el mejor trato de parte de los fiscales y cuenten con todos los elementos para dar con la democracia”, señaló. Y agregó: “Es una responsabilidad ciudadana, ya que entregamos la conducción de nuestra vida a los políticos por cuatro años. Si queremos un futuro mejor para nuestros hijos, hay que ir, primero que nada, a votar y hacerlo con conciencia”.

Cioccolani subrayó que los integrantes de su espacio provienen del sector privado, lo que —dijo— les permite tener una mirada distinta sobre el trabajo y la producción. “En toda nuestra lista tenemos altos profesionales que venimos del sector privado, entendemos lo que es invertir y arriesgar”, expresó.

En relación a la situación económica, el candidato sostuvo que “los jóvenes continúan yéndose de la provincia por mejores oportunidades” y que la principal demanda de la población es “acceder a oportunidades genuinas de trabajo”.

Durante la entrevista, también hizo referencia al deterioro del sistema de salud provincial y remarcó la necesidad de introducir cambios profundos en la gestión pública.

“Este 26 de octubre tenemos la oportunidad de sacar al gobierno provincial que viene de 70 años de ensamble con otros partidos políticos y tomar a la única oposición real, que es La Libertad Avanza; y cambiar al gobernador de la provincia”, afirmó Cioccolani.

Finalmente, el candidato destacó la gestión del presidente Javier Milei: “Actualmente tenemos el mejor presidente para obtener cambios en la Argentina”, sostuvo.