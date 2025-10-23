Pese a la tensión política, la final de la Copa Libertadores se jugará en Lima

El gobierno interino de Perú garantizó la realización del partido decisivo el 29 de noviembre, y no se evalúa trasladar la final al Monumental de River.

Hoy 16:45

La final de la Copa Libertadores 2025 se disputará tal como estaba prevista en Lima, pese a la complicada situación política que atraviesa Perú. En las últimas horas, el nuevo gobierno interino brindó las garantías necesarias a CONMEBOL para que la final se lleve a cabo en la capital peruana, descartando la posibilidad de trasladar el encuentro al Monumental de River.

El Gobierno de José Jerí, que asumió tras la destitución de la presidenta Diana Boluarte, decretó el estado de emergencia frente a las protestas sociales que atraviesan el país. Aun así, se aseguró que estarán dadas las condiciones para la disputa del partido el 29 de noviembre.

Perú, con siete presidentes desde 2016, enfrenta un contexto de inestabilidad política y social, marcado por escándalos, protestas, extorsiones políticas y casos de violencia que preocupan a la región. Sin embargo, CONMEBOL mantiene Lima como sede, aunque aclara que, de intensificarse los conflictos, se barajan alternativas que no incluirían Buenos Aires ni ninguna otra ciudad de Argentina.

La decisión confirma que los equipos y los hinchas deberán viajar a la capital peruana para presenciar el cierre de la Libertadores, a pesar del clima de tensión que rodea al país sudamericano.