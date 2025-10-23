Golazo de chilena de Panichelli para el empate de Racing de Estrasburgo en la Conference League

El delantero argentino anotó el empate 1-1 ante Jagiellonia por la segunda fecha de la fase de grupos del certamen.

Hoy 17:42

En la tarde del jueves, Racing de Estrasburgo logró rescatar un empate 1-1 en el Stade de la Meinau frente a Jagiellonia, de Polonia, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Conference League. El equipo francés, que puso mayoría de suplentes para cuidar a sus titulares en la Ligue 1, se veía sorprendido por el gol de Dušan Stojinovič en el arranque del segundo tiempo.

La igualdad llegó gracias a Joaquín Panichelli, quien ingresó en el complemento y marcó un golazo de chilena: tras un centro pasado al segundo palo, Guéla Doué cabeceó al medio y Panichelli, con una pirueta espectacular, conectó la pelota para poner el 1-1 definitivo. También tuvo minutos Valentín Barco en el complemento.

De la Reserva de River a goleador en Francia

Panichelli, de 23 años, comenzó su carrera en las divisiones inferiores de Boca y luego se formó en River, donde compartió plantel con figuras como Miguel Borja, Lucas Beltrán y Matías Suárez, aunque nunca debutó en Primera.

El delantero vive un presente soñado en Francia y se ilusiona con seguir creciendo, mientras sueña con regresar algún día al club que lo formó en Argentina.