Arranca la segunda fecha del Torneo Regional Federal Amateur para los equipos santiagueños
La Región Centro tendrá varios encuentros clave entre hoy jueves 23 y viernes 24 de octubre, con la participación de los principales representantes de la provincia en la competencia nacional.
Hoy 15:59
La Segunda Fecha del Torneo Regional Federal Amateur promete acción intensa para los equipos santiagueños que buscan avanzar en la competencia. Los encuentros se desarrollarán entre hoy jueves 23 y viernes 24 de octubre, con distintos horarios y árbitros designados para cada partido.
Jueves 23 de octubre
Talleres de Quimilí vs Defensores de Monte Quemado Árbitros: Nelson Rodrigo Figueroa, Nicolás Emanuel Figueroa y Maximiliano Gerez (Santiago del Estero)
Viernes 24 de octubre
Dos Leones Frías vs Atoj Pozo – 16:00 Árbitros: Alex Zerda, Ángel David Ingratti y Florencia Rocío Jaimez Villoni (Santiago del Estero)
Argentino de Termas de Río Hondo vs Club Atlético Gramilla – 16:00 Árbitros: Williams Ricardo Abdala, Mauro Exequiel Gómez y Juan Pérez (Santiago del Estero)
Comercio vs Río Dulce de Termas de Río Hondo – 16:30 Árbitros: Fernando Fabián Quiroga, Mariano Antonio Moreno y Renzo Maximiliano Padilla (Frías)
Atlético Salamanca de Monte Quemado vs Comercio de Campo Gallo – 17:00 Árbitros: Brian Manuel Morales, Emilio Celiz y Exequiel Alfredo Celiz (Santiago del Estero)
Vélez de San Ramón vs Central Córdoba de Frías – 17:00 Árbitros: Jorge Carrizo, Ismael Roldán y Manuel Alberto Sandobal (Quimilí)
Talleres de Nueva Esperanza vs Unión Santiago – 17:00 Árbitros: Gabriel A. Ordoñez, Antonio Martín Paz y Enzo Leonel Suárez (Termas de Río Hondo)
Agua y Energía de La Banda vs Atlético Icaño – 17:00 Árbitros: Wilson Rodrigo Luna (Frías), Mario Esteban Navarro y Marcial Elías Juárez (Loretana)
FIDA de El Arenal vs Asociación Civil y Deportiva Los Verdes de El Mojón – 17:30 Árbitros: Francisco Maguna Najar, Domingo Rafael Acosta y Mario Andrés Marcos (Santiago del Estero)
La Ensenada de Quimilí vs Central Argentino de La Banda – 21:00 Árbitros: Marcos Gabriel Ledesma, Santiago Coria y Julio Ramón Villarreal (Loretana)